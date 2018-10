El título se fue para Villa Rosas

Peñarol le ganó 2-0 a Ben Hur el partido desempate para definir el torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol y de esta forma el equipo de Hugo Togni celebró otro título. Una nueva vuelta olímpica para este elenco que no para de ganar. Que año tras año se mantiene en la pelea y no perdona.



En los últimos torneos ha ocurrido que hay que recurrir a un desempate para definir al campeón. Pero en el fútbol de Liga Rafaelina, enfrentar a Peñarol en una definición mano a mano es cosa serie. Preguntale a Ben Hur sino, que la temporada pasada lo tuvo en la definición Absoluta y la perdió, y anoche volvió a quedarse con las manos vacías.



Con goles de Luis Boiero y Leonardo Ochoa, de penal, ambos en el complemento, el elenco de Villa Rosas superó merecidamente a un ‘Lobo’ que no supo cómo entrarle y prácticamente no le generó riesgo al arco defendido por Joaquín Pinzano.



Ambos elencos fueron los mejores del Clausura, terminaron igualados en la primera posición y es por eso que anoche, en un estadio de Sportivo Norte que contó con un gran marco de público (cerca de 1500 personas), definieron frente a frente.



El primer tiempo fue muy parejo y prácticamente no hubo situaciones de riesgo. Se repartieron la tenencia y si bien la “BH” intentó imponer su juego, “Peña” fue combativo en el medio campo, le cortó los circuitos de juego y lo manejo bien. En el complemento, el gol de Boiero a los 20 minutos no sólo sirvió para abrir el marcador sino que el encuentro se hizo más entretenido y prácticamente de ida y vuelta. Aunque al elenco de Carlos Trullet le faltó claridad en los últimos metros. No generó una situación clara de gol.



Peñarol conquistó un nuevo título, el quinto en estos cuatro años, y ahora buscará cerrar la temporada con el Absoluto, donde enfrentará al Deportivo Tacural, campeón del Apertura.



El domingo en Sunchales. La primera final Absoluta entre Tacural y Peñarol se disputará el próximo domingo en cancha del Deportivo Libertad, desde las 16.30 hs. La revancha y partido definitorio será una semana después en Villa Rosas.



Un buen gesto. El del club Ben Hur que mediante sus redes sociales organizó una colecta solidaria de la cual participaron sus hinchas que colaboraron con diferentes alimentos donados para el comedor de Sportivo Norte, club donde anoche se jugó la final que le terminó dando el título a Peñarol.



Las formaciones y datos del partido:



Peñarol: Joaquín Pinzano; Nicolás Gómez, Jonatan Vásquez, Roberto García y Matías Molbert; Alejandro Carrizo, Iván Gómez (cap.), Mauricio Mansilla (62m Luis Boiero) y Cristian Acuña (90m Luis Vigetti); Leonardo Ochoa y Cristian Arias (94m Silvio Acosta). Suplentes: Marcos Montenegro, Fabricio Monteporsi. DT: Hugo Togni.



Ben Hur: Rodrigo Manera; Gustavo Mathier, Nicolás Besaccia, Luciano Kummer (cap.) y José Alberto; Joaquín Castellano, Leandro Sola, Ignacio Forni (84m Matías Ferreyra) y José Escalada (67m Elías Venica); Pablo Palomeque y Ramiro Contera (79m Tobías Seguro). Suplentes: Emanuel Pagliero, Martín Alemandi. DT: Carlos Trullet.



Goles en el segundo tiempo: 20m Luis Boiero (P) y 33m de penal Leonardo Ochoa (P),

Amarillas: Iván Gómez, Roberto García (P); Leandro Sola (BH).



Cancha: Sportivo Norte.

Árbitro: Sebastián Garetto.

Asistentes: G. Hidalgo y F. García.

Cuarto árbitro: R. Pérez.