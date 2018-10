"Cuando hubo caos siempre se acercó un peronista"

El peronismo local llevó a cabo ayer uno de los dos actos que se celebraron en la ciudad frente al busto del general Juan Domingo Perón, por el Día de la Lealtad, con la destacada presencia del intendente de nuestra ciudad, Luis Castellano, el secretario Departamental del PJ, Adrián Sola, el titular de SOIVA, Marcelo lombardo, el senador departamental, Alcides Calvo y varios funcionarios del gabinete municipal.

Justamente Sola fue uno de los que tomó la palabra en este acto organizado por la Juventud Peronista. A su turno, dijo que "un pueblo entero de trabajadores fue con nuestro líder ese 17 de Octubre. Y por eso creo que la unidad es lo más importante. El partido peronista es un partido amplio, con distintas miradas u opiniones, pero no tenemos que olvidarnos de la doctrina que nos marcó la cancha. Esa doctrina de ayudar a los que menos tienen, a los que más nos necesitan, y creo que hoy es el momento", manifestó.

En tanto, destacó que "el país está viviendo grandes problemas, y cuando hubo caos o se acercaba un caos, siempre se acercó un peronista para salvarnos. Y es hora de que nos pongamos los pantalones largos y salgamos las instituciones a caminar los pueblos, por más pequeños que sean, porque nos precisan tanto la provincia como la Nación", dijo Sola.

A modo de cierre, referenció en su corto discurso que "tenemos grandes líderes dentro del partido, pero a veces los egos, de unos y de otros, nos hacen que estemos divididos y me parece que nos juntemos. Creo que la Juventud Peronista es el futuro. Yo me crié en una familia peronista y mi mamá y mi papá me me decía lo que era Perón. Y hoy lo estoy viviendo porque uno lo lee. Pero cuando veo a los chicos donde uno ve los programa televisivos y parece que los peronistas somos malas palabras. Es todo lo contrario, hay que acercarse a la gente, preguntarle que necesitan y nosotros somos capaces de ayudarlos. Los días más felices fueron, son y serán peronistas", cerró.

Más tarde, habló el ex concejal Marcelo Lombardo, uno de los fuertes referentes que tiene el PJ en la ciudad de Rafaela y muy emocionado destacó que "hoy es un día muy especial. Uno siempre dice que hay fechas que marcan un antes y un después en la historia de los pueblos, y hay pueblos que conmemoran su día de la Independencia y seguramente recordarán algún prócer, pero no todos tienen la posibilidad de conmemorar epopeyas colectivas como es el caso de nuestra Argentina, que se encuentra en aquel 17 de octubre de 1945", dijo el titular de SOIVA.

Además, Lombardo expresó que esta fecha tan especial para el país marca "un antes y un después en el desarrollo en la historia del país porque fue el despertar de la participación política de las clases trabajadoras y más necesitadas. Ese hecho hizo que el trabajador empiece a tener un protagonismo y que sea el forjador de su propio destino".

Por su parte, dijo que "siempre en esta fecha uno trata de darle el traslado al valor que uno tiene con la realidad que vivimos. Y este es un momento de confusión, de muchas dificultades, donde todos tenemos la intención de pregonar por una unidad del movimiento peronista en procura de poder ser una alternativa de gobierno que cambie la realidad que estamos viviendo", y destacó que "tenemos que tener la humildad y la grandeza para poder despojarnos de intereses particulares en pos de lograr esa unidad tratando de poder llevar al movimiento peronista nuevamente a las mayores consideraciones del votante argentino. Yo no soy una persona ingenua o utópica. Entiendo que el disenso es necesario, es sano, para el desarrollo interno de las expresiones políticas. El peligro es cuando ese disenso se transforma en antagonismo, en una especie de posiciones irreconciliables que hacen que las posibilidades de conseguir esa unidad sean más difícil", sostuvo.

A modo de cierre, pidió llamar a la reflexión: "este día nos tiene que llamar a la reflexión y a la interpretación de saber que tenemos que hacer pie y pensar de manera colectiva para el bien colectivo", concluyó Lombardo.



OTRO ACTO

Más tarde, en el Sindicato de la Carne de nuestra cuidad, el Frente de Agrupaciones “Rafaela digna” llevó adelante otro encuentro con oradores destacados de las fuerzas políticas que integran el Frente de Agrupaciones mencionado y dirigentes sindicales.

El acto contó con música en vivo y danzas a cargo de diferentes artistas de Rafaela.