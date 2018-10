Vidal pidió a los grandes empresarios cuidar a las Pymes y sostener el empleo

MAR DEL PLATA, 18 (Enviada especial de NA). - En el inicio del 54° Coloquio de IDEA, la mandataria bonaerense, María Eugenia Vidal, convocó ayer a los ejecutivos de grandes empresas a "cuidar a las Pymes", al tiempo que resaltó que el Gobierno los necesita "para sostener el empleo e incrementarlo".

"Nosotros los necesitamos para sostener el empleo e incrementarlo, para sostener a las Pymes. Estamos generando una línea de crédito para descontar cheques, bajamos ingresos brutos, pero necesitamos que cuando trabajen con Pymes les paguen al día, que las ayuden a crecer", subrayó Vidal, que participó de la apertura en el marco de una charla informal.

En el salón principal del hotel Sheraton, la mandataria provincial indicó: "Necesitamos que sean igual de claros, como somos nosotros, en qué camino elegir. Necesitamos ser mayoría, pero no una mayoría política, sino una que comparte valores. Y no solo en Cambiemos están esos valores, hay otros dirigentes que también tienen estos valores".

Vidal, que dio su mensaje en la apertura del evento pero no se quedó a cenar, se refirió a la situación económica y aseguró que el oficialismo está "trabajando para que nunca más" haya que "vivir estas dificultades y que ésta vez sea la última".

"La manera de superar las diferencias es dejar de discutir partidos políticos e ideologías y pasar a discutir valores", destacó la gobernadora bonaerense, que estuvo en la ciudad balnearia con el ministro de Economía, Hernán Lacunza; el de Asuntos Públicos, Federico Suárez; y el secretario general de la gobernación, Fabián Perechodnik.

Sobre el escenario, mientras en las mesas se comenzaban a servir los platos, la mandataria provincial aseguró que "se terminó la impunidad, ya no hay más lugar para el delito, y el que las hace las paga". "A los narcos no se los enfrenta solo con las fuerzas de seguridad. Se los enfrenta con decisión y con presencia del Estado", indicó Vidal.

Además, señaló: "Sacamos la plata de la política para ponerla en la gente porque los bonaerenses merecen vivir en una Provincia más justa y sin mafias, por eso no vamos a parar". "No es lo que decimos que vamos a hacer. Es lo que está pasando", enfatizó la gobernadora, al tiempo que puntualizó "quienes más responsabilidades tienen más cerca tienen que estar en los momentos de dificultad".

En un momento de la charla, Vidal generó risas entre los presentes tras una pregunta sobre cuál era la diferencia entre la "María Eugenia que asumió y la actual", a lo que respondió: "Estoy soltera".

La gobernadora ingresó al hotel por una puerta privada y no se cruzó con empresarios durante el cóctel de bienvenida.



EMPRESARIOS RECLAMAN

"IMPULSAR UN CAMBIO"

El 54° Coloquio de IDEA en Mar del Plata comenzó con pedidos de los empresarios a "impulsar un cambio" en la Argentina en medio de la crisis económica por la que atraviesa el país, mientras el Gobierno pidió apoyo para "sostener el empleo".

Al brindar las palabras de apertura, el presidente de IDEA y gerente general de Ledesma, Javier Goñi, evaluó que "los Gobiernos deben administrar los recursos por el bien de la sociedad para construir y aportar al crecimiento genuino de los negocios".

En ese sentido, analizó que el país "sufre crisis cíclicas que hacen dudar", mientras resaltó que se debe "impulsar un cambio que sea de una vez y para siempre".

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, estuvo en la inauguración del encuentro que se extenderá hasta el viernes y, si bien se mostró distendida al participar de una charla con Federico Procaccini, miembro del Comité organizador, aprovechó para pedir a los empresarios respaldo "para sostener el empleo e incrementarlo".

Con algunas críticas hacia la administración de Mauricio Macri, los representantes del mundo de los negocios que caminaron los pasillos del hotel antes del comienzo de la cumbre aseguraron ser "prudentes" por la "incertidumbre" causada ante el escenario económico de la Argentina.

En tanto, la primera jornada del Coloquio se llevó a cabo este miércoles con complicaciones climáticas, que provocaron demoras en vuelos desde la Ciudad de Buenos Aires y, por lo tanto, comprometió la llegada de algunos participantes, que incluso en algunos casos debieron volver a sus respectivos puntos de partida.

Con ausencias de referentes empresarios de primera línea, la previa de la inauguración contó con la asistencia del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, quien dialogó entre abrazos con consultores sobre la coyuntura actual y respondió inquietudes, como aquellas vinculadas con las elevadas tasas de interés.

El titular del INDEC, Jorge Todesca, también llegó temprano al Sheraton Hotel de la ciudad de Mar del Plata y, al concretar una ronda de prensa, reconoció que el Gobierno se encuentra "preocupado" por la aceleración de la inflación, que según se conoció este miércoles, llegó a 6,5% en septiembre, la cifra más alta de los precios minoristas desde abril de 2016.