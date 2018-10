Llop ya tiene el 11 para el debut

FOTO LA OPINIÓN CHARLA PREVIA. / Chocho Llop dialoga con el once que escogió para enfrentar mañana a Olimpo.

El entrenador Juan Manuel Llop realizó ayer por la mañana en el estadio Monumental un ensayo formal de fútbol, en lo que son las horas previas al inicio de su segundo ciclo al frente de Atlético de Rafaela. Probó con el mismo once inicial que vino utilizando en los trabajos tácticos de los últimos días y si bien aún el DT no lo confirmó tiene todo prácticamente definido.



La “Crema” se prepara para recibir este viernes a las 21 hs., con arbitraje de Mariano González, a Olimpo de Bahía Blanca en uno de los juegos que le darán inicio a la séptima fecha de la B Nacional.



Ramiro Macagno; Lucas Blondel, Tomás Baroni, Nicolás Zalazar, Gianfranco Ferrero; Agustín Nadruz, Gabriel Ramírez; Ezequiel Montagna, Marco Borgnino, Ángelo Martino y Mauro Albertengo fueron los once colocados en la principal formación albiceleste.



El que tomó parte del entrenamiento fue Diego Meza, quién se recuperó favorablemente de una molestia en el cuádriceps, sumó minutos de fútbol en el elenco alternativo y podría ser una opción para el banco de relevos.



De esta manera, si Chocho confirma dicha alineación, el equipo tendrá cinco modificaciones en relación a la formación titular que viene de caer 2-0 ante Guillermo Brown en Puerto Madryn. Mientras que estarán debutando en la temporada el ‘Bocha’ Baroni y Borgnino, que regresó al club luego de su préstamo a Estudiantes de La Plata.



El plantel profesional de Atlético volverá a trabajar en la mañana de hoy en el estadio Monumental en donde Llop dispondrá de trabajos tácticos y luego del mismo quedarán confirmado los futbolistas convocados para el cotejo de este viernes en Alberdi.