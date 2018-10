El programa "In Haus" fue otra vez nominado

El programa In Haus que se emite por Cablevisión Somos Rafaela suma otra nominación como mejor programa de TV.

En este caso la Asociación Santafesina de TV por Cable ASTC, reconoce las mejores producciones televisivas de la provincia. In Haus está nominado dentro de de la competitiva categoría "Interés General" en la máxima categoría.

De esta manera el ciclo que conduce y produce Franco Miorelli, junto a la edición de Andrés Dentoni se encuentra reconocido como una de las mejores producciones santafesinas de un premio prestigioso e instalado en la industria de la comunicación.

Con contenidos relativos a la educación y la divulgación de la arquitectura, el urbanismo y la calidad de vida In Haus se emite por la señal rafaelina los sábados 13,30 hs. y domingos 17 hs., además de la señal "Más Región TV" con llegada a 20 localidades del Departamento Castellanos.

Los premios se conocerán el día 26 de octubre y se emitirán por la señal de Somos Rafaela.