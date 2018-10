Setenta balcones y ninguna flor

Setenta balcones hay en esta casa

Setenta balcones y ninguna flor

A sus habitantes, señor que es pasa?

Odian el perfume. odian el color?

la piedra desnuda de tristeza agobia,

¡dan una tristeza los negros balcones!

¿no hay en esta casa una niña novia?

¿no hay algún poeta bobo de ilusiones?

¿ninguno desea ver tras los cristales

una diminuta copia de jardín?

en la piedra blanca trepar los rosales?

En lo hierros negros abrirse un jazmín?

Si no aman las plantas, no amarán el ave,

No sabrán de música, de rimas, de amor,

Nunca se oirá un beso, jamás se oirá un clave,

Setenta balcones y ninguna flor!