Mayco Vivas, otra vez en la lista de Los Pumas

Se viene una gira dura en Europa y Los Pumas tienen sus nombres para empezar los entrenamientos este jueves. Ahora son 38, aunque después se reducirá a 30 para viajar para jugar tests con Irlanda, Francia y Escocia, y también con los Barbarians en Twickenham.

El Head Coach Mario Ledesma volvió a darle la oportunidad a algunos jóvenes en esta convocatoria, y entre ellos aparece nuevamente el rafaelino Mayco Vivas, quien había estado entrenando en la parte inicial del proceso del Rugby Championship. Tras su operación en el hombro, Nahuel Tetaz Chaparro no está en la nómina y es una baja muy sensible. Ramiro Herrera por el momento es el único con presente en Europa convocado. Junto al rafaelino, están también los primeras líneas Lucio Sordoni (su compañero en Plaza) y Enrique Pieretto para reforzar la primera línea.

Entre los backs también se destacan las nuevas convocatorias a Manuel Montero y Matías Osadczuk, quienes también estuvieron entrenándose durante el Rugby Championship, aunque no sumaron minutos.

Hoy y el viernes habrá dos días de actividad y evaluaciones, para luego retomar la próxima semana con un intenso programa de entrenamientos que abarcará de lunes 22 al viernes 26. La última semana de este mes de octubre el plantel trabajará a lo largo de cuatro días y partirá el sábado 3 de noviembre hacia la ciudad de Dublín. En la capital irlandesa, Los Pumas jugarán el sábado 10 ante los locales. Una semana más tarde, visitarán a Francia en Lille y el sábado 24 en Edimburgo, se medirán con Escocia. El cierre del tour europea será el sábado 1° de diciembre en Twickenham, enfrentando a Barbarians.

Plantel: 1- Matías Alemanno, 2- Gonzalo Bertranou, 3- Emiliano Boffelli, 4- Rodrigo Bruni, 5- Sebastián Cancelliere, 6- Agustín Creevy, 7- Tomás Cubelli, 8- Jerónimo de la Fuente, 9- Bautista Delguy, 10- Joaquín Díaz Bonilla, 11- Bautista Ezcurra, 12- Santiago García Botta, 13- Santiago González Iglesias, 14- Santiago Grondona, 15- Ramiro Herrera, 16- Marcos Kremer, 17- Martín Landajo, 18- Tomás Lavanini, 19- Juan Manuel Leguizamón, 20- Tomás Lezana, 21- Juan Cruz Mallía, 22- Pablo Matera, 23- Santiago Medrano, 24- Manuel Montero, 25- Julián Montoya, 26- Matías Moroni, 27- Ramiro Moyano, 28- Matías Orlando, 29- Javier Ortega Desio, 30- Matías Osadczuk, 31- Lucas Paulos, 32- Guido Petti, 33- Enrique Pieretto, 34- Nicolás Sánchez, 35- Leonardo Senatore, 36- Lucio Sordoni, 37- Mayco Vivas y 38- Juan Pablo Zeiss.