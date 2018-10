Aumentan 340% en el 2.019 y se pierden U$S 3.600 millones

Las exportaciones de soja "sin valor agregado" aumentarán 340% en la próxima campaña, por lo que la Argentina tendrá una pérdida de ingresos por unos 3.600 millones de dólares, según surge de reportes divulgados por la Bolsa de Cereales porteña y el Departamento de Agricultura norteamericano USDA.

Según la Bolsa de Cereales, la exportación de poroto de soja pasará de 3,5 millones de toneladas esta campaña a 15,4 millones en la del 2019, cuyo principal comprador será China, que importa el 90% del producto.

Para el USDA, en tanto, las exportaciones argentinas de poroto de soja sin valor agregado aumentarían 275% el año próximo, al pasar de 4 a 13 millones de toneladas.

Esta tendencia a la primarización se ratifica con los datos publicados por la Secretaría de Agroindustria de la Nación sobre ventas al exterior de poroto de soja, que arrojan embarques hasta fin de 2018 por más de 800 mil toneladas, últimos meses del año durante los cuales antes no se producían estas exportaciones.

Ante este escenario, la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) prevé un incremento de la "capacidad ociosa" de la industria de procesamiento de soja este año de 40 a 45%.

Además, alertó que caerán las exportaciones de harina y aceite, mientras subirán las de poroto de soja, sin valor agregado.

Se prevé que la caída de la molienda en 2019 deteriorará el precio al productor sojero, porque no habrá demanda durante todo el año, y en cambio existirán muchas más exigencias de calidad de compra, porque solo se exportará el poroto de soja a China.

Como contrapartida, en Estados Unidos los procesadores de soja molieron más de lo esperado: 4.374.000 toneladas en septiembre último, el volumen de procesamiento más grande en la historia de este mes, indicó la Asociación Nacional Procesadores Oleaginosas (NOPA).

Ese récord representa casi 18% más que el procesamiento del mismo mes del 2017.

Según analistas de mercado, el virtual bloqueo de China a la importación del poroto de soja norteamericano ocasionó que Estados Unidos contara con más insumo para su industria de procesamiento, lo cual explica el incremento señalado por la NOPA.

Según especialistas argentinos y brasileños, un multimillonario subsidio oficial a productores de 12.000 millones de dólares - especialmente sojeros- en Estados Unidos, provoca una gran oferta acompañada de una caída en precios de la harina y el aceite de soja, dos de los principales productos de exportación de la industria de procesamiento de la Argentina.

El presidente de CIARA, Gustavo Idígoras, advirtió que se está "frente a una campaña agrícola muy buena, pero el país necesita agregar valor a sus exportaciones para aumentar el ingreso de divisas".

Dijo que, en cambio, el Gobierno "tomó esta decisión equivocada de privilegiar las exportaciones de poroto de soja contra las de productos industrializados que duplican el valor de exportación".

Advirtió que el ingreso fiscal esperado "tampoco sucederá. El país va a perder muchos cientos de millones de dólares si no se revierte esta medida, y se pondrán en riesgo las inversiones y el empleo de la industria".

"La guerra comercial entre China y Estados Unidos nos está perjudicando; el mundo está en una etapa de imponer medidas proteccionistas contra importaciones, y la Argentina no puede perder las herramientas para defender sus exportaciones", advirtió.

Dijo que "si no se recupera el diferencial de derechos de exportación, la industrialización de la soja se irá a los países compradores y se paralizará el polo agroindustrial más grande del mundo".

Consideró que la Argentina necesita exportar "9.000 millones de dólares más que en 2018 para darle la oportunidad al Estado nacional de recaudar los 5.000 millones de dólares para cumplir con su plan de déficit cero, pero una sola medida nos puede imposibilitar esos objetivos".

Idígoras sostuvo que el debate de la Ley de Presupuesto Nacional en el Congreso es una "oportunidad para alcanzar esta revisión de los derechos de exportación" (Fuente: NA).