Sanción para Gastón Mazzacane

En materia deportiva, la Final que el Turismo Carretera disputó el pasado domingo en Toay no había dejado mucha tela para cortar. Uno de los pocos que con su avance brindó cierto espectáculo fue Gastón Mazzacane (Chevrolet), que tras partir 7° llegó a situarse 3°, hasta que un pinchazo, a un giro de la bandera a cuadros, lo hizo desertar.

Sin embargo, sus superaciones no fueron con “todo en regla”. De acuerdo a lo expuesto por la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) de la ACTC, el Chevrolet N°5 del Dole Racing presentó anomalías en las RPM, que lo hacían llegar hasta las 9100 vueltas, cuando por reglamento se permite un máximo de 8900.

Lo que sucedió fue que en la transmisión del domingo la TV oficial (en ese momento a través de DeporTV) mostró, como suele hacerlo, un gráfico en pantalla con la telemetría de los autos. En ese caso era el del Chevrolet de Mazzacane y el del Ford del uruguayo Mauricio Lambiris, ambos corriendo una de las series clasificatorias. Esa imagen denunció por sí misma la situación. La barra que mostraba las revoluciones por minuto del motor del Rayo llegó a marcar 9.102 vueltas para el Chevrolet, por encima de las 8.900 que el reglamento técnico estipula como límite para el impulsor de los chivos. El de Lambiris, en cambio, marcaba entre 8.600 y 8.700, por debajo de las 8.800 que se permite para los Ford.

Ello generó no solo la exclusión del evento del vicepresidente 2° de la ACTC por "cuestiones técnicas", sino también una suspensión provisoria. Esto último también se replicó en el motorista del ex F.1, Fabio Martínez. Ambos deberán concurrir el martes próximo a la ACTC, para hacer sus descargos correspondientes.

En declaraciones al medio radial Vuelta Previa, Jorge Esquivel, presidente de la CAF, expresó: “Se determinó que en algunas oportunidades alcanzó las 9.000 vueltas, y en dos las 9.100. La información se recibió del ‘Race Control’, a pedido de la técnica, y que nosotros siempre evaluamos después de cada carrera. Después se confirmó con el análisis de la propia telemetría del vehículo. Por eso se lo excluyó, suspendió y citó a declarar”.

Vale recordar que, además de su alto cargo como miembro de la ACTC, la cual preside su padre, Hugo, Mazzacane es uno de los doce pilotos integrantes de la “Copa de Oro”.