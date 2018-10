Cambios en la clasificación

Una de las principales características que presentan las clasificaciones del Turismo Carretera es su paridad. La búsqueda por parte de los pilotos de maximizar las oportunidades, principalmente en los trazados veloces, con el fin de no perder entre una y tres décimas (que pueden llegar a marcar la diferencia entre clasificar 5° o 20°) por no ir “succionados”, ha llevado a situaciones como la del pasado sábado, en la que por no querer realizar el giro veloz en forma solitaria, buena parte de los 12 integrantes de la Copa de Oro esperaron hasta último momento para salir a la pista. Esto derivó en que casi todos no llegaron a abrir vuelta antes de la aparición de la bandera a cuadros. Con el fin de modificar esta práctica, la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC dio a conocer dos modificaciones en el apartado de las pruebas de clasificación (Artículo 15) del Reglamento General del TC. La más importante obliga a todos los pilotos a “registrar un tiempo de vuelta cronometrada en las dos clasificaciones”. En caso de que queden con una sola marca, serán excluidos de la clasificación. Esto también se aplicará en el TC Pista, TC Mouras y TC Pista Mouras.

En consonancia con esto, se modificó otro párrafo del artículo, el cual originalmente marcaba que los pilotos deben "salir de BOXES a clasificar en ambos días con cualquier condición meteorológica, debiendo registrar al menos un paso por la torre de control". El cambio reside en la quita de lo expuesto tras la mención al clima, y que el pasado sábado los pilotos cumplieron, ya que al menos en una ocasión (cuando se les bajó la bandera a cuadros) transitaron por allí. En la actualidad, los protagonistas deberán registrar como mínimo dos pasos por aquel lugar (en el inicio y cierre de la vuelta). De esta manera, se busca evitar los inconvenientes producidos en los trazados rápidos, donde la succión juega un papel vital y genera un alto grado de especulación en los protagonistas.