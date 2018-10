"El marketing tiene que estar presente siempre"

Ayer por la tarde, en el SUM del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, se llevó a cabo la conferencia “Neuromarketing: emocionalidad y experiencias orientadas al comportamiento del consumidor”, a cargo del Lic. Gustavo Adamovsky, Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), consultor y speaker.

Adamovsky habló de neurociencias, y de como estas se aplican al marketing, para poder entender básicamente cómo toman decisiones los consumidores y que es lo que pasa por su mente al momento de tomar decisiones.

La neurociencia es el estudio de cómo se desarrolla el sistema nervioso, su estructura y lo que hace. Los neurocientíficos se centran en el cerebro y su impacto en el comportamiento y las funciones cognitivas (del pensamiento), pero también investigan qué sucede con el sistema nervioso cuando las personas tienen trastornos neurológicos, psiquiátricos o del neurodesarrollo. Además, la neurociencia ha sido tradicionalmente clasificada como una subdivisión de la biología, pero en realidad, se trata de una ciencia interdisciplinaria relacionada estrechamente con otras disciplinas, como las matemáticas, la lingüística, la ingeniería, la informática, la química, la filosofía, la psicología o la medicina.

Los neurocientíficos estudian los aspectos celular, funcional, evolutivo, computacional, molecular, celular y médico del sistema nervioso.

Por eso, para el especialista, el consumidor se ha vuelto inmune al marketing tradicional, por lo que los avances en las neurociencias y la psicología nos permiten entender de mejor manera la toma de decisiones de los consumidores. Mientras que la generación de experiencias y emociones, por parte de las marcas, cumplen un rol fundamental para seducir y fidelizar a los compradores.



MARKETING, SIEMPRE PRESENTE

Esto es algo que dejó muy en claro Adamovsky. El marketing, en un negocio, tiene que estar. Sí o sí. Si no hay marketing, el consumidor duda del producto: ¿Por qué no se publicita este producto? ¿Qué tiene? Al respecto, el especialista dijo que "el marketing tiene que estar presente siempre. Incluso, se puede hacer marketing con bajos recursos sin dudas. Lo importante es saber que hacer y no gastar dinero sin sentido. Si vos no entendés cómo piensa tu consumidor y como piensa tu potencial cliente. Pero el marketing lo tenés que hacer, porque incluso no haciendo nada, el consumidor va a percibir algo de tu marca", destacó.

Por su parte, recalcó que "en la economía siempre se sostuvo históricamente que los agentes económicos éramos decisores racionales, es decir, que contábamos con la información suficiente para tomar las mejores decisiones y supuestamente estábamos capacitados para tomar las mejores opciones. Cosa que con el tiempo se descartó, sino todos elegiríamos lo mismo", le dijo a LA OPINION el especialista.

Además, dijo que "la cuestión racional también existe, pero en general hay un componente racional muy fuerte, como cuestiones afectivas hacia la marca, cuestiones relativas a la personalidad y otras más que influyen", y sostuvo en el diálogo con este Medio que "la mutación siempre existe, pero lo que sí fue cambiando es lo que se descubrió acerca de eso, sobretodo con las neurociencias. Hay que decir que la psicología ya estaba bastante avanzada en eso, pero los últimos años vimos el auge que hay en las neurociencias aplicadas a lo que sea", expresó.

Por otro lado lanzó que "hoy en día podemos descubrir si uno está eligiendo un producto por la marca, por el sabor o por el impacto visual. O cómo impacta una publicidad a diferencia de otra, en nuestro cerebro. Eso explican las neurociencias, y lo que hacemos es combinarlo con la psicología, ya que hay cosas que estas no pueden explicar. Esa famosa caja negra dentro del cerebro", dijo entre risas el especialista.

En tanto, destacó que todos estos estudios se vuelcan a los negocios, en general, para poder entender cómo toma decisiones el consumidor, pero también sobre esto se trabaja acerca de cómo toma decisiones el empresario"

A modo de cierre, y haciendo alusión al momento que vive la Argentina, dijo que "la economía siempre tuvo que ver, siempre. Aparte, influye emocionalmente. Fijate que ante una situación económica adversa hay gente que incluso con capacidad de poder hacer ciertos gastos no los hace por temor a alguna cuestión emocional que los lleva a no consumir, a prever. El cerebro actúa cómo previsor en ese sentido, y hay una parte del cerebro que tiene que ver con la superviviencia. Por eso digo que hay que protegerse en este momento y no dejará de consumir como aquel que tal vez le cuesta mucho más, y que quizá cambia sus hábitos de consumo, algunas marcas, o de hacer ciertas cosas".

Adamovsky es decano de la Facultad de Ciencias Empresariales UCES, consultor y speaker. Dada su pasión “por entender el cerebro”, realizó un posgrado en Neuroeconomía, Toma de Decisiones y Neuromarketing en la reconocida Universidad Favaloro.