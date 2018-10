El peronismo celebró el Día de la Lealtad

BUENOS AIRES, 18 (NA).- Con la mira puesta en las elecciones del año que viene, el peronismo llevó a cabo diversos actos en todo el país para celebrar el Día de la Lealtad, que recuerda el nacimiento de esa fuerza política. La distribución de esa dirigencia en las distintas convocatorias puso sobre relieve la geografía del mapa político actual del justicialismo, agrupada en distintas vertientes.

Una de las terminales que tiene el PJ quedó expresada en la multitudinaria cumbre que organizó el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, en la capital de su provincia. Militantes que se congregaron en el Hipódromo y dirigentes nacionales de peso que llegaron desde distintos rincones del país participaron de la convocatoria, aunque la misma quedó algo opacada por la ausencia de gobernadores, a excepción de la catamarqueña Lucía Corpacci y del riojano Sergio Casas.

Otros mandatarios provinciales se refugiaron en sus jurisdicciones y se automarginaron de los actos para no tomar partido en la interna provincial que Manzur libra con su antecesor y actual senador José Alperovich.

En este marco, el ex ministro de Salud de la Nación tomó el protagonismo al llamar a la "unidad" del peronismo, ante la atenta mirada de dirigentes como Daniel Scioli (cuya presencia en Tucumán sorprendió por su filiación al Frente para la Victoria), Sergio Massa, Miguel Ángel Pichetto y los integrantes de la conducción de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña.

La cumbre tucumana dejó traslucir algunos matices ya que una vez finalizado el acto, Pichetto insistió en que "la unidad es dentro del PJ", dando a entender que Unidad Ciudadana, la fuerza de Cristina Kirchner, se mueve por fuera del tradicional partido y no estaría comprendida en la misma estrategia electoral.

Así las cosas, en Tucumán quedó bosquejado a grandes rasgos el espacio del PJ Federal, que apunta a construir una estrategia superadora del kirchnerismo, en tanto que la contracara fue el acto del PJ bonaerense que horas más tarde tuvo lugar en el partido de Merlo.

Allí se ratificó el liderazgo de Cristina Kirchner, pese a que su hijo Máximo fue corrido del papel de orador por parte de los organizadores porque los intendentes eran los encargados de hablar durante el acto.

Al hacer foco en lo que denominó la "judicialización de la política, el diputado Fernando Espinoza arremetió contra la "persecución" a Cristina Kirchner y a Pablo Moyano, mientras que el presidente del PJ bonaerense e intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, no anduvo con vueltas al advertir: "Ojo con tocar a uno solo de los compañeros peronistas. Todos sabemos que Cristina y Máximo tienen espalda, ojo con Florencia. Estamos mirando".

En tanto, el presidente del PJ, José Luis Gioja, escapó a las luces de los grandes actos y optó por viajar a Corrientes para participar de un acto en el PJ local para apoyar el proceso de reunificación partidaria.

Estuvo acompañado por el jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi.

El sanjuanino estaba invitado a la cumbre de Tucumán, pero declinó porque el evento tuvo como una de las cabezas visibles al gastronómico Luis Barrionuevo, con quien rivalizó hasta hace pocos meses, dado que el sindicalista estuvo a cargo de la intervención que puso una pausa transitoria a su jefatura del partido.

El sindicalismo de corte más combativo, alejado de la cúpula cegestista, se juntó para evocar el 17 de octubre de 1945 en la sede de SMATA en la Capital Federal, con el camionero Hugo Moyano como principal foco de atracción.

Compartió el acto con dirigentes del flamante "Frente Sindical para un Modelo Nacional" como Sergio Palazzo (la Bancaria), Omar Plaini (Canillitas), Hugo Yasky (CTA) y el anfitrión Ricardo Pignanelli (SMATA).

También en el marco del Día de la Lealtad, se congregó en Córdoba una de las vertientes de las 62 Organizaciones, la encabezada por el líder de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Ramón Ayala, quien transmitió un mensaje de acompañamiento a la gestión de Mauricio Macri.