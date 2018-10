Pablo Moyano vuelve de Singapur y será recibido por militantes en Ezeiza

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, regresará hoy a la Argentina y será recibido por un grupo de militantes, a pocos días de que se cayera el pedido de prisión preventiva en su contra. La agrupación Multisectorial 21F se concentrará este jueves por la tarde en el aeropuerto internacional de Ezeiza, donde cerca de las 19:00 arribará el dirigente proveniente de Singapur.

Moyano, que viajó al país asiático para participar de un congreso internacional de trabajadores del transporte, vuelve luego de enterarse que fue rechazado el pedido de detención en su contra en el marco de una causa por presunta asociación ilícita en perjuicio del Club Atlético Independiente, del que él es vicepresidente.

Su abogado, Daniel Llermanos, cuestionó al fiscal Sebastián Scalera por haber pedido el arresto para su defendido y consideró que en la causa hubo "aprietes" por parte del procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand. "Scalera está desquiciado porque lo han presionado mucho. El peor delito de un magistrado es meter preso a alguien sin pruebas. Va a tener que denunciar las presiones y, de última, renunciar", señaló el letrado.

Llermanos aseguró que mantiene reuniones con los Colegios de Abogados bonaerense para, en conjunto, solicitar la renuncia del procurador general debido a que "su actitud no es merecedora del cargo".

"El fiscal está como fuera de foco, ha perdido la línea, noto desquiciado al fiscal. Julio Conte Grand lo presionó para que detenga a Pablo (Moyano)", añadió el defensor de Moyano en declaraciones a radio La Red. Para el abogado, el funcionario provincial "no puede hablar de causas porque ejerce la función de superintendencia" y "es un hombre de enorme influencia".

Por su parte, Conte Grand aseguró que "no hay ningún tipo de animosidad" contra el dirigente camionero y dijo que va a investigar las denuncias de los jueces Luis Carzoglio y Víctor Violini, que manifestaron haber recibido presiones.

Al respecto, el procurador remarcó que Violini "tiene la posibilidad de hacer la denuncia correspondiente y se supone que lo va a hacer".