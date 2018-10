Macri: "Nadie está por arriba de la ley"

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El presidente Mauricio Macri afirmó ayer, en medio de la pelea con los líderes camioneros Hugo y Pablo Moyano, que "nadie se puede creer por arriba de la ley y que puede prepotear a los demás" y reclamó "bajar el costo de la logística" para evitar que "miles de argentinos queden sin trabajo".

De esta forma, al encabezar el acto inaugural del Parque Eólico de Manantiales Behr de YPF en Chubut, el jefe de Estado aludió al secretario general del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, que el último martes encabezó un acto en el que celebró el rechazo en primera instancia al pedido de detención de su hijo, con críticas al Gobierno dado que lo vincula con esa medida judicial.

"Nadie se puede creer por arriba de la ley, y creer que puede prepotear a los demás, porque estamos trabajando para que haya oportunidad de progreso para todos y podamos reducir la pobreza", afirmó Macri.

Asimismo, en lo que se interpreta como otro tiro por elevación al líder camionero, el mandatario dijo que apuesta a "crear una Argentina que tiene que bajar el costo de la logística" y aclaró: "No solo porque no podemos viajar, sino que no podemos transportar nuestro trabajo".

El Presidente explicó que se está hablando con "cada sector" para que se logre esa reducción, y pidió "trabajar con la verdad, con transparencia y confiando en lo que somos capaces de hacer". "Cada uno tiene que cobrar lo que corresponde, nadie puede pretender cobrar más de lo que vale su trabajo porque deja a cientos de miles de argentinos sin trabajo", subrayó Macri durante el acto que encabezó junto al gobernador local, Mariano Arcioni.

Por otra parte, el jefe de Estado resaltó que las obras públicas que lleva adelante su gestión "están costando hasta 40 por ciento menos" con relación a los precios que se pagaban antes y "han vuelto a ser sinónimo de esperanza y no más de corrupción".

Las declaraciones de Macri llegan después de que Pablo Moyano amenazara con convocar a un nuevo paro general si Camioneros no acuerda un nuevo aumento en las paritarias.



POTENCIA ENERGETICA

Macri aseguró que la Argentina "será una potencia energética mundial" y afirmó que el país se convertirá en uno de los "grandes exportadores" a partir de la energía renovable y convencional. En Comodoro Rivadavia, el jefe de Estado

aseguró que las obras durante la gestión de Cambiemos "han vuelto a ser sinónimo de esperanza y no más de corrupción".

Asimismo, Macri precisó que "más de 500 personas trabajaron" en la obra, y aclaró que la energía renovable se suma a la energía convencional, como la producida en Vaca Muerta, las que permitirán "transformar a la Argentina en una potencia energética a nivel mundial".