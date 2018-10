Rafaela celebrará sus 137 años

En la jornada de este martes se produjo, en las instalaciones del Centro Cultural Municipal, el lanzamiento oficial de la agenda “Celebremos Rafaela”.Se trata de una serie de eventos que servirán para festejar los 137 años de la formación de Rafaela y que tendrá como encuentro central la Fiesta de las Culturas el próximo sábado 20 de octubre, desde las 17:30 horas, en la plaza 25 de Mayo, además del acto oficial el miércoles 24 de octubre, a las 10:30 horas, frente al Edificio Municipal.En el acto estuvo presente el intendente Luis Castellano junto al jefe de Gabinete, Marcos Corach, la secretaria de Educación, Mariana Andereggen, la secretaria de Cultura; María Josefa Sabellotti y la subsecretaria de Gestión y Participación, Julia Davicino.Al hacer uso de la palabra, Luis Castellano destacó el esfuerzo de su equipo de trabajo que se ocupó de confeccionar una agenda de eventos que le darán un marco a los 137 años de la ciudad en “un momento complejo, difícil en donde la palabra que domina es recorte, reducción, no gasto”; dijo el mandatario.Asimismo destacó que “creemos que los cumpleaños hay que festejarlos, austeramente, pero hay que celebrarlos; esto es lo que tratamos de hacer con nuestros 137 años y lo haremos con eventos significativos en el Viejo Mercado, sobre un lugar que representa uno de nuestros símbolos como lo es la Recova Ripamonti y, además, lo que para nosotros será central y tiene mucha identidad para la ciudad que es la Fiesta de las Culturas”.Luis Castellano remarcó que fueron “varias personas las que me preguntaron si la fiesta se hacía o no; yo les dije que sí a pesar de que será un festejo que tratamos de mantenerlo dentro de un presupuesto bastante reducido, la vamos a hacer porque representa la identidad de nuestra ciudad, representa esa pluralidad de culturas que habitan Rafaela”.“Nosotros decidimos ir por ese camino como también definimos ir por el camino de fortalecer nuestros espacios públicos para que se puedan desarrollar estos festejos; tenerlos lindos y adecuados para que se puedan producir las actividades”; declaró Castellano.El Intendente mencionó que “parte de identidad de la ciudad que es tan mixturada es la comida; esa comida que es tan diversa como nuestra cultura es parte del encuentro y si hay algo que entendemos que hay que pasar en estos momentos de crisis es justamente celebrar y compartir en familia, pasear en la feria, escuchar música de nuestros artistas locales y eso es muy lindo”.“Queremos celebrar nuestro cumpleaños como nos gusta reforzando la identidad de lo que somos, recordando de dónde venimos pero fundamentalmente mirando hacia dónde vamos que es plantear el futuro juntos”; finalizó Luis Castellano.