"Se busca revalorizar ese momento histórico"

El Frente de Agrupaciones “Rafaela digna” organiza el acto por el Día de la Lealtad que se llevará a cabo este miércoles 17 del corriente a las 18:30 horas en la plaza “Lermo Rafael Balbi” del barrio 17 de Octubre de nuestra ciudad.

Entre sus oradores estarán los referentes de cada una de las fuerzas políticas que integran este frente y dirigentes sindicales y se contará con música en vivo y danzas a cargo de diferentes artistas de Rafaela.

“Rafaela digna” está formado por integrantes de "Soy parte Rafaela", "Nuevo encuentro/MAP Rafaela", "Ateneo popular Arturo Jauretche" y ahora se sumó la "Néstor Kirchner".

El Partido Justicialista del Departamento Castellanos también convoca, a través de la Juventud Peronista, a militantes, compañeros y amigos a la conmemoración del acto por el Día de la Lealtad. Previamente a las 18:00 se colocará una ofrenda floral frente al monumento a Perón en bulevar Roca.

"Más allá de que es un acto político, el objetivo es revalorizar ese momento histórico", destacó Daniel Bartomioli (hijo del ex diputado nacional Héctor Bartomioli) de "Soy parte Rafaela" en una entrevista con un cronista de LA OPINION.

Vienen trabajando desde hace dos meses con el objetivo de generar propuestas para los diferentes niveles de gobierno local, departamental y provincial (concejales, senador y diputados) en el marco de las elecciones del año próximo.

Por su parte Juan Soffietti de "Nuevo encuentro/MAP Rafaela" señaló que "estamos aprendiendo a construir unidad. Todos registramos que en las elecciones pasadas éramos 20 listas, un disparate para el electorado. Si los que hacemos política no logramos consensuar que sinteticen y ofrezcamos esa enorme cantidad de listas se parece más a cuidar quintas que a proponer representación genuina para los vecinos".

Bartomioli agregó que "vamos a seguir invitando agrupaciones para que se sumen al proyecto porque este frente es un espacio amplio aportando lo que creen conveniente. Esta fragmentación fue provocada por el oficialismo local, pero mansamente aceptadas por las organizaciones. Hay que unirse no solamente por una posibilidad electoral sino porque el momento lo requiere que la gente trabaje en conjunto. Los problemas son comunes para toda la sociedad porque no hace diferencia".

Soffietti adelantó que "vamos a participar en la interna del Partido Justicialista, aclarando que nosotros somos una fuerza por afuera del PJ, en la próxima elección. La idea de la doctrina peronista en este frente está sosteniendo a todas las fuerzas".

Tratarán de tener candidatos en todas las categorías con listas de concejales, intendente, senador provincial y como candidata a gobernadora si se presenta María Eugenia Bielsa, aclarando que si no presenta buscarán otro candidato.

Por este motivo, el viernes 19 de octubre a las 14:30 viene a Rafaela la senadora nacional María de los Angeles Sacnun, quien se lanzó como candidata a gobernadora, a una mateada en el local partidario del MAP en calle San Martín 577 para la militancia y abierto a la comunidad.

"Entendemos con respeto y sin ingenuidad hay que disputar poder, tener un proyecto político para ofrecer a la ciudadanía con 5 ejes claros creíbles y veraces", dijo Soffietti.

-¿Cómo fue la experiencia del encuentro con el obispo diocesano Luis Fernández?

-(Bartomioli) Tuvimos una charla muy interesante, abierta y amable de su parte. Hicimos hincapié en la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) porque estamos convencidos que es una gran herramienta para realizar una transformación que necesita la gente a través de la política. Fernández nos ha invitado a formar una mesa multipartidaria para abordar la DSI, si uno pudiera aplicarla podría aliviar el dolor que está sufriendo mucho gente. Se puso compleja la cuestión social en Rafaela, especialmente en los barrios periféricos se ve realmente la necesidad, ya tenemos varios asentamientos con sus necesidades. No vemos en este modelo económico que esa gente puede tener un proyecto y cuando no tiene proyecto se puede disparar para cualquier lado y se torna peligroso.

-(Soffietti) Nos presentamos ante el Obispo y por otro lado tenemos registrado que es una Iglesia como decía Enrique Angelelli (ex obispo de La Rioja, asesinado) con un oído en el pueblo y el otro en el evangelio. Es una Iglesia que está comprometida con su Diócesis. Está claro que la Iglesia tiene un registro más profundo de lo que está pasando. Tiene información que las organizaciones no tenemos o es incompleta. Por otro lado, la voluntad del Obispo de un espacio multipartidario para discutir. El Papa da pie para que la política pueda conversar mejor con la Iglesia desde una perspectiva de dignidad, misericordia, hermandad; la idea de las 3 T (tierra, techo y trabajo), de "hagan lío", el documento "Laudato si" no es una pavada. Falta una mirada más ecuménica, tenemos que poner paños fríos, pacificar, no bancarse cualquier cosa, pero generar ámbitos de diálogo entre las distintas instituciones sociales en una mesa amplia frente a una situación que viene tornándose critica.