Un debut medio complicado

Se viene una nueva etapa en Atlético de Rafaela. Ya se puso en marcha con la llegada del nuevo entrenador. Las cosas no salieron como se tenían planeadas con Víctor Bottaniz y con este cambio de timón se busca encontrar la respuesta que no tuvo el equipo en lo que va de la B Nacional.El debut de ‘Chocho’ Llop en su segundo ciclo como DT de la “Crema” viene medio complicado, y no porque le haya tocado jugar el primer partido contra Olimpo de Bahía Blanca, uno de los que tiene como principal objetivo –al igual que Atlético- regresar a la Superliga y hoy se encuentra un escalón por debajo de la “Crema” en la tabla, sino porque a lo largo de estos últimos días surgieron algunos inconvenientes que indefectiblemente van a dificultar el armado del equipo para este viernes en el que enfrentará al conjunto bahiense, desde las 21, en el estadio Monumental de Alberdi.El mayor de los problemas yace en la línea defensiva. Allí, Llop no podrá contar con la dupla de centrales que –hasta aquí- había jugado todos los partidos. Suso fue expulsado en Madryn y deberá cumplir con una fecha de suspensión, mientras que Masuero, con una molestia muscular, tampoco estará.En el medio campo, Emiliano Romero vuelve a quedar afuera por su lesión en la rodilla derecha (comenzó un tratamiento específico para recuperarse de la sinovitis) y por segundo partido consecutivo (uno por el torneo y otro por Copa Argentina) tampoco estará Matías Quiroga, que sigue recuperándose de una lesión muscular. Otro que fue descartado por lesión es Diego Meza, mientras que habrá que esperar que sucede con Enzo Gaggi que ayer trabajó diferenciado por una molestia en el aductor pero todo hace suponer que tampoco podrá estar.Con este panorama, ayer por la mañana Llop comenzó a probar un posible once titular con un dibujo de 4-2-3-1. ¿Los nombres? Ramiro Macagno; Lucas Blondel, Tomás Baroni, Nicolás Zalazar y Gianfranco Ferrero; Agustín Nadruz y Gabriel Ramírez; Ezequiel Montagna, Marco Borgnino y Angelo Martino; Mauro Albertengo.Si se confirma este equipo, serán cinco las modificaciones que tendrá el XI inicial en relación al elenco que viene de perder 2-0 con Guillermo Brown. Afuera Suso, Masuero, Romero, Gaggi y Bertero. Adentro: Baroni, Blondel, Ferrero, Nadruz y Borgnino.El plantel profesional albiceleste volverá a trabajar en la mañana de hoy, en el estadio, y volverá a sumar algunos minutos de fútbol, por lo que podría quedar definido el posible equipo para buscar la recuperación, este viernes, en Alberdi ante Olimpo por la séptima fecha del torneo de la B Nacional.