Pronta inauguración del Centro Oncológio que construye ATILRA

En la víspera fue difundido un parte de prensa ofreciendo detalles del Centro Oncológico Sunchales de Atilra, informe que se reproduce seguidamente.En tal sentido se aseveró que está próximo a inaugurar el Centro Oncológico Sunchales, con importantes novedades en innovación y herramientas de diagnóstico y tratamiento del cáncer, generando alianza con Foundation Research at Boston, con el objeto de revolucionar el cuidado de la salud oncológica.El Nuevo Centro Oncológico Sunchales se encuentra en sus últimas etapas de construcción y adecuación de los espacios para la instalación del equipo proveniente de Estados Unidos TomoTherapy HDA, logrando muy pronto la inauguración de este Centro único en Argentina.El Centro Oncológico Sunchales, no solamente está dedicado al tratamiento de todas las formas de cáncer, sino que tiene como objetivo fundamental dos aspectos más de lo que significa el amplio abanico de muchos trastornos que constituyen el universo de la tan preocupante y respetada palabra “CANCER“. En ese sentido tenemos en este momento la posibilidad de utilizar toda la información genética necesaria, con nuestro grupo de Instituciones asociadas, para definir con exactitud cada tipo de tumor que tiene cada paciente, que es diferente al de otra persona, aunque sea de un mismo sitio u órgano.Cada uno de nosotros interactuamos en forma absolutamente individual con nuestra enfermedad por medio de nuestro sistema inmunológico. En ese sentido tenemos la tecnología para utilizar una muestra de sangre para investigar las células tumorales que se encuentran circulando o bien las partículas de esas células que se fraccionan y dejan la información genética del tumor codificada en lo que llamamos el ADN tumoral circulante. Esta técnica tiene un nombre especial y se llama, o sea obtener un perfil genético de cómo actúa un tumor en especial, sin la necesidad de la obtención de material de tejidos, no haría falta una punción o una biopsia quirúrgica. Esta técnica se encuentra desarrollada especialmente en tumores de pulmón, mama y melanoma.Esos hallazgos genéticos pueden direccionar con certeza nuestro tratamiento, reduciendo notablemente nuestro margen de error. Lo fundamental también de todo esto es que el resultado en muchos casos puede tenerse en el término de un par de horas. Nuestro Centro también se encuentra integrando una red de estudios de un Banco de información genética, donde se realizan análisis de las biopsias para encontrar mutaciones de un tumor en especial para decidir un tratamiento. Dicha red se encuentra en la ciudad de Boston, Massachusets, Foundation Research at Boston.El Dr. Miguel Muñoz, quien ejercerá el cargo de Director Médico del Centro Oncológico Sunchales a inaugurarse, ha sido invitado a participar en el mes de noviembre de la Reunión Mundial de la Foundation Research que se realizará en Praga, República Checa.Pronto se informarán más novedades y la esperada inauguración del Centro Médico Atilra, cumpliendo un hito en la salud de nuestro país, de la mano de Atilra y con el objetivo de mejorar constantemente la calidad de vida de todos los trabajadores y la comunidad en general.