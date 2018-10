Un castillo en problemasSr. Director:A los señores de la Municipalidad de Rafaela.“El patrimonio no solo son monumentos. Tiene que ver con el estilo de vida presente y pasado de una comunidad".Como propietaria del castillo (así lo denominan) de Hipólito Yrigoyen 754 me dirijo a ustedes a través de esta carta de lectores para hacerles saber el enorme perjuicio ocasionado edilicia y económicamente. Al permitir construir una mole al lado de mi casa, lo que ocasionó molestias y gastos exorbitantes, ahora se me presenta otro problema difícil de resolver.Me han invadido cientos de palomas a toda hora y en todos los lugares posibles. Al anular, con esta edificación el lado sur de mi casa, donde ya no lucen las cuatro ventanas ojivales debajo del tejado, estas aves encuentran toda la tranquilidad para hacer sus nidos.El fin de semana tuve un matrimonio amigo de visita, los alojé en uno de los dormitorios en planta alta, cuando amanecieron estaban desvanecidos y con vómitos debido a que la salida de la calefacción estaba obstruida por un nido de palomas.Quisiera que me sugieran cómo se hace a 13 metros de altura para limpiar y sacar un nido que alguna palomita hizo como futuro hogar.Les ruego, luego de tantos perjuicios ocasionados, me informen cómo combatir esta plaga que atenta contra los integrantes de mi familia.Muchas gracias. Saluda atentamente.LC 4.823.950