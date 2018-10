Fecha para el sorteo de las 22 viviendas

Con gran convocatoria de interesados se llevó adelante la reunión informativa sobre las 22 viviendas que se están construyendo en Frontera y que serán próximamente adjudicadas.En representación del gobierno de Santa Fe, que lleva adelante la obra, estuvo el Asesor de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, Luis Russo, acompañado por el Sub Secretario de Articulación Territorial, Ramses Medina. Russo fue precisamente quién explicó los pormenores del proceso de inscripción, sorteo y adjudicación de las unidades habitacionales de 2 dormitorios y provistas de termo tanques solares como principal novedad.Las viviendas, que venían de un plan anterior que se había perdido en su totalidad y fue recuperado por la intendencia de Victoria Civalero, ya se encuentran en la última etapa de construcción y están entre calles 11, 13, 70, 72 y 74.En primera instancia se debe realizar la inscripción en la web www.santafe.gov.ar/habitat y acceder a la sección registro digital de acceso a la vivienda y completar el formulario. Según las distintas legislaciones hay cupos especiales para personas con discapacidad motriz, por lo que hay viviendas adaptadas a tal fin, para personas discapacitadas sin dificultad motora, fuerzas de seguridad y bomberos voluntarios. En cada caso se deberá marcar la opción para participar en dichos cupos.En caso de necesitar asistencia sobre el proceso de inscripción en el área de políticas sociales de la municipalidad de Frontera se brinda asesoramiento de lunes a viernes de 7 a 13 horas.Para ser adjudicatario de una vivienda es necesario ser un grupo familiar (pareja o persona con familiar directo a cargo) y tener 2 años de residencia y/o trabajo en Frontera. Además se deben contabilizar ingresos del grupo que superen los $ 17.358 y que no excedan el monto de 4 salarios mínimos, vitales y móviles ($ 40.000 al día de la fecha).Para poder participar del sorteo es necesario tener la ficha de inscripción actualizada y debe figurar en el sistema que está lista para ser revisada. Hay tiempo de completarla y/o modificarla hasta el 29 de octubre, día en que cierran las inscripciones, a las 13:00 horas.Cerrada la inscripción se publicará un padrón provisorio durante 5 días con las categorías de aptos, personas con ingresos insuficientes y de los cupos especiales para poder hacer reclamos en caso de ser mal categorizado.La asignación de las unidades habitacionales, que probablemente se realice de forma presencial con escribanos, tiene fecha prevista para el 27 de noviembre de este año. Se elegirán por medio de bolillas adjudicatarios titulares y suplentes, que accederán al beneficio en caso de que ellos si y los primeros no cumplan los requisitos establecidos.