Con el último aliento

Todo se puede recrear en estos tiempos dominados por la creatividad y la tecnología, menos la pasión, un valor inexportable.Argentina y Brasil se reunieron por centésima vez y fueron los árabes que impusieron su solvencia económica y con el pretexto de un cuadrangular en estas fechas que FIFA, estipula para los partidos amistosos, armaron una fiesta donde estuvieron presentes casi todos los condimentos de un espectáculo de esta dimensión, menos esa mística que no se replica ni con miles de extras diseminados por todo el maravilloso estadio de Yedda, ni con roles y repartos cinematográficos.El primer tiempo careció de emociones y dejó ver, casi siempre, cuánto pesaba esta edición en el ánimo de los jugadores y porque no, en la decisión de los entrenadores al momento de las convocatorias.Tite puso todo a la parrilla pero no le arrimó muchas brasas y Scaloni, ya lo analizamos largamente, en su carácter de interino apeló a los que menos rodaje internacional tienen con la albiceleste, excepto Sergio Romero y Nicolás Otamendi.Pese a esa ventaja inicial, Argentina se distribuyó ordenado y consiguió por momentos dividirle la tenencia de la pelota al Scracht y llegar con cierta profundidad, un criterio que no pudo sostener a lo largo del encuentro.A los 8` se produjo una acción nítida en favor de Argentina después de un desborde de Correa (el jugador el Atlético de Madrid le ganó la pulseada a Lautaro Martínez), centro para la llegada de Lo Celso y su remate pisando el área se fue cerca del caño izquierdo del arquero Alisson.El trámite fue parejo, ya que la intensidad física que quiso hacer prevalecer el elenco albiceleste, con una implacable marcación sobre Neymar de Saravia, uno de los puntos altos del juego y fundamentalmente de Paredes, niveló el poder ofensivo de un rival temible por talento y variantes.Recién cerca de la media hora, Brasil incomodó a Romero que, luego de una salvada providencial de Otamendi sobre la línea de gol, tras remate de Miranda, canceló con sus manos ese intento profundo.Lo demás fue anodino con prevalencia del juego fuerte y de las protestas interminables por las decisiones del árbitro alemán Félix Brych, que fue algo permisivo con algunos jugadores argentinos como Paredes, que recién vio la tarjeta amarilla después de la tercera falta en pocos minutos.EL ESFUERZO SE DERRUMBO AL FINALArgentina volvió para la segunda mitad con la idea de redoblar la apuesta en entrega y solidaridad; esta actitud impidió que prosperaran sociedades que en el equipo de Tite son fundamentales para marcar la diferencia.Neymar lo intentó de todas formas pero siempre apareció una pierna más, un empujón, una anticipo dentro y fuera del reglamento y esto, además del desgaste, expuso las limitaciones de un equipo que en condiciones favorables, suele ser impiadoso con los adversarios pero que, con ciertos obstáculos, decae mucho su prestación.Scaloni también procuró darle algo más de juego e hizo desfilar sucesivamente a Lautaro Martínez, Salvio, Acuña y Gio Simeone, retirando a otros de los que se esperaba muchos más: Dybala, Lo Celso, Tagliafico (cambio táctico y de recaudo frente a una definición por penales si se sostenía la igualdad) y Mauro Icardi, nuevamente de tarea inadvertida, salvo un media vuelta que pudo haber terminado en gol pero que su remate dio en el cuerpo de Marquinhos y solo se convirtió en un tiro de esquina, poco para semejante goleador en el fútbol italiano.Todas esas modificaciones con las cuales, poco se puede discrepar, no mejoraron el plafón de competencia y tampoco, le dieron mayor presencia ofensiva al equipo nacional; el partido se encajó en una disputa por la pelota y los espacios, que lo deslucieron desde lo estético, como espectáculo.Sin embargo para Scaloni y estos jugadores, la nota no era baja y conllevaba, por el poderío al que enfrentaban, en un mérito que hasta podría encontrar en la prolongación de esa igualdad, un premio en la siempre incierta definición desde el punto del penal, una imposición del reglamento de este torneo que debía consagrar a un campeón.Pero estaba prohibido para nuestro equipo en estas circunstancias, distracciones algunas, mucho menos colectivas y eso pasó en la última pelota, cuando ya se jugaba el adicional.Centro quirúrgico de Neymar, al corazón del área menor, Miranda que amaga ir al primer palo, lleva marcas, se frena y ahí el sistema defensivo colapsó, ni los zagueros ni Romero llegaron a esa pelota que encontró en la cabeza del jugador del Inter, la resolución del acertijo.La victoria de Brasil, previsible antes del juego y premio excesivo, después de analizar los 90 minutos, abrirá una nueva polémica sobre el nivel de los defensores (hasta ese momento de producción intachable) y de Sergio Romero, también solvente si quitáramos ese desenlace.Dolorosa caída en el partido 100 ante nuestros más enconados adversarios, no obstante ciertos gestos de entereza e hidalguía comienzan a aparecer, en medio de futuro, que proyecta pocas certezas.