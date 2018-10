Carrió promueve el juicio político contra Garavano

BUENOS AIRES, 17 (NA). - La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, presentó finalmente ayer ante la Cámara de Diputados el pedido de juicio político contra el ministro de Justicia, Germán Garavano, un proyecto que no tiene chances de prosperar, pero que vuelve a elevar la tensión dentro del frente oficialista.Luego de un amague la semana pasada, Carrió ingresó este martes el pedido contra el funcionario nacional, con las firmas de diez legisladores de la Coalición Cívica. El texto no tiene posibilidad de avanzar en Diputados, ya que no cuenta con el respaldo del resto del oficialismo ni de la oposición.No obstante, la movida volvió a subir la presión dentro de Cambiemos y el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, salió al cruce de la diputada para respaldar a Garavano, al igual que el presidente Mauricio Macri. "La verdad no lo vi muerto, estaba en la reunión de Gabinete y con muy buena salud", afirmó el funcionario en conferencia de prensa.Según supo NA de fuentes cercanas a Carrió, la legisladora y el Presidente no tienen diálogo y desde que comenzaron a escalar las críticas de la legisladora a Garavano dos semanas atrás el único acercamiento fue en el acto del pasado jueves en el Centro Cultural Kirchner (CCK), donde los dos se mostraron fríos.Ese día, tras presionar a Macri ante el público del acto, la diputada reculó y dijo que pospondría la presentación para "distender" la tensión en el oficialismo, pero luego el sábado por la noche anunció que avanzaría contra el ministro esta semana.Antes de la presentación, la diputada de la CC Marcela Campagnoli aseguró que "hay motivos para pedir el juicio político" del ministro de Justicia y recalcó: "Estamos acostumbrados a movernos y a denunciar en soledad. Creemos que hay motivos para pedir juicio político a Garavano". "Nosotros no desconfiamos del Presidente, sino de que él tenga la fuerza para librar la batalla contra la corrupción", expresó la legisladora en declaraciones a radio La990. A su entender, "muchas veces pasa que Elisa Carrió se adelanta a los hechos y ve cosas antes de que la gente se dé cuenta".Sobre declaraciones de diputados del PRO, como Pablo Tonelli y Daniel Lipovetzky, quienes rechazaron la posibilidad de acompañar un pedido de juicio político contra Garavano, Campagnoli indicó: "No importa lo que diga el PRO, vamos a avanzar"."Garavano no puede seguir siendo ministro, no nos importa que el oficialismo no acompañe", agregó.El pedido de juicio político se basa en los dichos de Garavano sobre que sería malo para el país la detención de un ex presidente, al referirse a la ex mandataria Cristina Kirchner, algo que la CC interpretó como una señal a favor de la senadora de Unidad Ciudadana.Además, considera Carrió que el ministro de Justicia protegió a los fiscales José Barbaccia y Eamon Mullen en el caso de encubrimiento del atentado a la AMIA, y propició la "impunidad" del ex presidente Carlos Menem en el fallo que lo absolvió por el tráfico de armas a Ecuador y Croacia.