Dan despacho a nueve proyectos en el Concejo

En la mañana de ayer dieron despacho a nueve proyectos en el Concejo durante la reunión de comisión, realizada en la sala de sesiones, que a continuación se detallan:* Proyecto minuta de comunicación sobre informe por sistema de canalización de denuncias (Bonino).* Proyecto de resolución sobre adhesión a la conmemoración de los 40 años de la muerte de Mario R. Vecchioli (Garrappa).* Proyecto de resolución sobre rechazo al artículo 85 del presupuesto nacional para que no se le cobre el impuesto a las ganancias a las cooperativas (Muriel).* Proyecto de resolución sobre solicitud tratamiento al proyecto de ley expropiaciones de los ex Almacenes Ripamonti (Muriel).* Proyecto de resolución sobre declarar de interés municipal el 20 aniversario de la Escuela de Educación Inicial Nº 219 "Dr. Eduardo D'Agostino" (Bonafede).* Proyecto de ordenanza sobre implementar sistema de control de velocidades máximas (Mársico).* Proyecto sobre ejecución del Censo Industrial Rafaela (Garrappa).* Proyecto sobre solicitar artículo 39 inciso 13 de la ley 9256 (Muriel).* Proyecto de resolución sobre solicitud a ANSES por afiliados al PAMI referido al servicio de sepelio que no pueden hacer frente al costo del servicio y contar con un subsidio de contención familiar al momento de abonar el servicio (Bonafede).Hoy hay reunión de comisión a partir de las 8:00 horas para tratar proyectos sobre presupuesto y obras.Durante la inauguración de la muestra "Ripamonti, en lo tangible e intangible" anoche en el Museo Histórico Municipal, el intendente Luis Castellano respondió ante la consulta de periodistas cuando le preguntaron sobre el presupuesto y el tratamiento en el Concejo:"Flexibilidad y comprensión, gestionar en un momento de dificultades, que piensen que no tienen que poner palos en la rueda sino ayudar a que podamos gestionar, que se pidan cosas lógicas y no imposibles, estemos parados sobre la tierra y las dificultades que tiene la gente. Poner el presupuesto en función de esas necesidades, que ayuden para que todos podamos estar mirando para adelante, trabajemos en forma conjunta defendiendo a Rafaela, reclamando ante los gobiernos nacional y provincial por lo que nos deben y poniendo la voz y la defensa de la ciudad ante que los intereses partidarios. Ese es el reclamo que siempre les hago y necesitamos más que nunca ponerlo adelante", señaló.