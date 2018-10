Sin fecha para votar el Presupuesto 2019

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y los diputados nacionales de Cambiemos mantuvieron ayer una reunión con legisladores del peronismo federal para tratar de cerrar un acuerdo sobre el Presupuesto 2019, pero la oposición quiere seguir negociando y la votación se demora.El encuentro, que se llevó a cabo en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, tenía como objetivo lograr un consenso con los diputados del Bloque Justicialista (interbloque Argentina Federal) para firmar el dictamen del proyecto de ley de presupuesto el próximo jueves y votarlo la semana siguiente.Sin embargo, a la salida de la reunión los diputados del peronismo (representantes de Salta, Córdoba, Entre Ríos, Misiones, La Rioja, La Pampa, Chaco y San Juan) señalaron que, si bien las negociaciones con el Gobierno se dan en un "buen clima", todavía no firmarán el dictamen y que "no hay fecha" para votar el proyecto.Del cónclave también participaron el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro; el director de la Anses, Emilio Basavilbaso; el secretario del Interior, Sebastián García de Luca; y los ministros de Economía de las provincias representadas por los diputados de Argentina Federal.Algunos de los legisladores que participaron del encuentro señalaron que la negociación se centra ahora en el recorte de los subsidios al transporte y en los recursos que la Nación destinaría a las cajas previsionales no transferidas por las provincias, principalmente.Según supo NA, los diputados peronistas quieren revisar el punto referido a los subsidios al transporte porque, si bien el oficialismo asegura que además de trasladarles la potestad administrativa a las provincias les pasan también los recursos, quieren ver si la zona del AMBA recibe más que el interior.En este sentido, quieren revisar con lupa las obras de infraestructura de transporte presupuestadas para la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires así como los subsidios canalizados por tarjeta Sube, porque si el AMBA recibe por esa vía mayores fondos que las provincias pedirán una compensación.A Basavilbaso le trasladaron el pedido de un incremento en el presupuesto para las cajas previsionales no transferidas de las provincias, mientras que a Finocchiaro le reclamaron la ejecución total de las partidas para universidades del presupuesto de este año que, según ellos, están subejecutadas.Además, los diputados de Argentina Federal le piden al Gobierno mayor presupuesto para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y para el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).En cambio, sí hay acuerdo entre Cambiemos y el PJ para avanzar con la suba de la alícuota de bienes personales (contemplada en la adenda al Consenso Fiscal), según señalaron los justicialistas, aunque todavía se discute si el dictamen para este proyecto presentado por el oficialismo puede salir antes que el del Presupuesto 2019.En el Gobierno, en tanto, aceptan que la discusión se postergue un poco más de lo previsto, pero insistirán en que se vote a fines de octubre y que no se postergue el tratamiento hasta noviembre.