El fiscal de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, volvió a insistir con la culpabilidad de Pablo Moyano y adelantó que apelará la decisión del juez Luis Carzoglio de no hacer lugar al pedido de detención del vicepresidente de Independiente que es investigado por el delito de asociación ilícita."La decisión del juez me sorprendió y me enojó y ya estoy pensando en la apelación a la Cámara", subrayó el fiscal.