Los comerciantes especulan con una mejora por el día de la madre

Pronto se viene el día de la madre y las ventas por dicho día preocupan en la previa a los comerciantes de la cuidad.

Según manifiestan, las ventas no vienen como esperaban y aguardan a que mañana comience a moverse un poco más la actividad, para que mamá tenga su regalo el próximo domingo.

Y de alguna manera, lo que sucedió ayer en Rafaela se condice con el poco movimiento que vienen teniendo los locales del centro de la ciudad, ya que muchos ni se preocuparon por abrir, ya que a diferencias de otras oportunidades, los socios de Paseo del Centro no consultaron con la gerencia sobre la decisión que tomara el resto de los comerciantes. con respecto al feriado de ayer. "La semana pasada no fueron buenas las ventas de la minoría, por el día de la madre, como había sucedido en los últimos años", le dijo a este Medio Silvia Ibarra, a cargo de la gerencia de Paseo del Centro. Recordemos que tres días antes de la celebración, comienzan, por lo general, los movimientos en la ciudad. Es por eso que los comerciantes interpretan que mañana podrían tener mejores noticias.



EL FERIADO

Ayer por la mañana abrieron algunos locales del centro, con horarios reducido. Algunas redes de electrodomésticos como Megatone, Musimundo y Ribeiro en tanto también casas de artículos deportivos, perfumerías y tiendas atendidas por sus propios dueños, tuvieron una relativa actividad.

Recordemos que no hubo actividad bancaria, tampoco funcionaron las escuelas ni en las distintas oficinas del sector público de todos los niveles. En líneas generales, la mañana fue demasiado tranquila.

En tanto, los negocios que optaron por abrir sus puertas fueron los que ofrecieron alternativas para regalar a mamá, el resto se mostró con las puertas bien cerradas.

Un poco distinto fue el panorama de la tarde, donde un mayor número de rafaelinos salieron "a pasear" para disfrutar de un día feriado, que no abundan. Hubo más consultas sobre opciones, precios y financiación para regalar a las mamás, que ventas consumadas en sí.



VIENE COMPLICADA LA COSA

La semana pasada prácticamente no se concretaron ventas por el Día de la Madre, más allá de las vidrieras especialmente preparadas para esta fecha tan importante del calendario comercial y, vale decirle, de la dinámica familiar.

Desde la gerencia misma del Paseo destacan este "quedo" en cuanto a las ventas, y como bien mencionamos anteriormente, apuntan a que en estos días se active la cosa.

También es cierto que la gente acostumbra a decidirse a último momento, por tanto los comercios esperan que a partir del miércoles aumente el movimiento y las ventas, aunque con expectativas moderadas teniendo en cuenta la crisis económica.

Como siempre, los más chiquitos dependen de que el papá elija el regalo, efectúe la compra y la pague para después ellos entregar el obsequio a mamá el domingo. Los hijos más grandes suelen tener como sistema "hacer una vaquita" para luego adquirir una prenda, calzado, cartera o, perfumes, cremas o un teléfono celular entre tantas opciones. Y el domingo en la reunión familiar se hace entrega del presente, a veces con la foto para redes sociales como es ley en estos tiempos.

Algunos comercios irán por el lanzamiento de promociones y sorteos con el objetivo de atraer más clientes. Ropa, zapatos, pequeños electrodomésticos y accesorios son los productos más elegidos, donde los precios "vienen salados".

“Tenemos muchas consultas, la semana que viene va a explotar”, dijo un comerciante consultado por LA OPINION. Contó además que la mayoría de los clientes son jóvenes de entre 20 y 30 años que eligen gafas de sol para sus madres en las vísperas del verano.