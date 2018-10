Le piden a Diputados que apruebe la expropiación

Los concejales del oficialismo, Evangelina Garrappa y Sr. Jorge Muriel, presentaron un proyecto de resolución en donde se le solicita "a la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe el tratamiento urgente del Proyecto de Ley de Expropiación de los Ex Almacenes Ripamonti de la ciudad de Rafaela". En el caso de aprobarse, se le enviará una copia al Intendente, Arq. Luis Castellano; al Senador Provincial del Departamento Castellanos, C.P.N Alcides Calvo. Este proyecto se tratará desde hoy en el Concejo, en coincidencia con la inauguración de la Muestra "Ripamonti, en lo tangible e intangible" del Museo Histórico Municipal. (será hoy a las 19, en el marco de la Agenda Celebremos Rafaela).

En los fundamentos, los peronistas recuerdan que "el 20 de septiembre de 2018, la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe dio media sanción al proyecto de ley de autoría del senador Alcides Calvo, mediante el cual se declara de interés público y sujeta a expropiación varias fracciones de terreno ubicadas en la esquina sur este y con frente a calles Belgrano y 9 de Julio de la ciudad de Rafaela".

Señalan que "la expropiación de los conocidos ex Almacenes Ripamonti, había cumplido previamente todos los trámites locales previstos "y que "en ese sentido, la Ordenanza N.º 4986 aprobada por este cuerpo el 16 de agosto, autoriza al Departamento Ejecutivo a llevar adelante la acción expropiatoria de dichos inmuebles para constituirlos en un espacio multifuncional que podrá destinarse a fines recreativos, educativos, culturales de la ciudad".

En ese orden, destaca que "dicha Ordenanza fue creada conforme a la Ley Provincial N.º 7534 -de expropiaciones-, que en su artículo 6° establece que puede ser objeto de expropiación todos los bienes convenientes o necesarios para la satisfacción del interés general, cualquiera sea su naturaleza jurídica, estén o no en el comercio, sean cosas o no".

Remarcan que "la potestad expropiatoria surge además de las previsiones contenidas en los artículos 15° de la Constitución Provincial y 39° inciso 15) de la Ley Provincial N.º 2756, debiendo por ende Declararse de utilidad Publica y Sujeto a expropiación el inmueble que nos ocupa, y posteriormente, según exige la normativa, “solicitar de la Legislatura Provincial autorización para la expropiación por causas de utilidad pública de bienes convenientes o necesarios para el cumplimiento de las atribuciones y deberes municipales, cualquiera sea su naturaleza jurídica, estén o no en el comercio, sean cosas o no-”; debiendo en cada caso dictarse la correspondiente Ordenanza, y autorizar que se realice la pertinente erogación presupuestaria con el mismo fin.

"En este caso, los denominados 'Conjunto Grandes Almacenes Ripamonti', han sido declarados 'Monumento Histórico Provincial', mediante el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 0592 del 24 de Marzo del 2.000, con el fundamento que 'el conjunto constituye uno de los pocos testimonios arquitectónicos que sobreviven desde los momentos fundacionales' y que 'desde el punto de vista estético y formal de la edificación, guarda un armonioso equilibrio a partir del lenguaje común de una arquitectura italianizante que da unidad, tanto al sector destinado al uso comercial, como a las dependencias privadas y de la que se constituye en una valiosa expresión que trasciende el ámbito local'".

Ante todo estos antecedentes, indican que "es de esperar que la iniciativa sea acompañada en la Cámara de Diputados, para que se cumpla el importante objetivo que apunta a la preservación de este inmueble de gran valor histórico y cultural para la ciudad de Rafaela".