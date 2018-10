Robo a mano armada en estación de servicios

En horas de la madrugada de ayer, la estación de servicios "Esso", ubicada en Bv. Yrigoyen y Aguado, fue víctima de un robo a mano armada, más precisamente a un empleado que se desempeña como “playero”, a quien lo despojaron de su recaudación.

El delincuente habría llegado al lugar con el rostro encapuchado, y arma en mano se dirigió hacia el playero amenazándolo con disparar si no obedecía.

Según la citada fuente el malviviente habría dicho, "dame todo y no digas nada porque te pego un tiro".

En ese marco, el empleado no ofreció resistencia, y el forajido se alzó con la suma aproximada de $ 2.500, al mismo tiempo que lo seguía amenazando cuando huía.



APREHENDIDO POR

ROBO EN FRONTERA

Un joven de 21 años fue aprehendido el domingo, por tener relación directa con un robo en una casa de familia de Frontera.

Una comisión policial de la Comisaría 6ª se dirigió hasta la casa del presunto implicado en el barrio Acapulco de Josefina donde encontró numerosos electrodomésticos y otros objetos de valor pertenecientes a la familia damnificada.

El hecho fue denunciado por una mujer que adujo que desconocidos ingresaron a su domicilio y se llevaron televisores, electrodomésticos, herramientas manuales y eléctricas, computadoras, tablets e indumentaria.