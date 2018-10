Una rivalidad centenaria

En el sentido lato, la palabra clásico, la pueden contener acertadamente muchas actividades incluso, fuera de los ámbitos deportivos; claro que cuando ajustamos el foco e intentamos ser más estrictos, esa diversidad se ciñe a un puñado de eventos, en los que prevalecen, la historia y las características de esas rivalidades.Esta noche en Yedda, un inexorable destino para el mundo Musulmán, el fútbol ofrecerá una nueva edición de uno de esos partidos, que reúne todas las aristas que definen en sí mismo, la calificación de clásico.Argentina y Brasil, no solo comparten una porción de la geografía regional, factor clave para cimentar este duelo eterno, sino que a excepción del idioma, también se han repartido a lo largo de todas estas décadas, supremacías, torneos y los mejores jugadores de la historia de este deporte.Diego y Pelé, Messi y Neymar, por ponerle nombres propios a estas disputas, lograron concentrar ese poder de seducción hacia el resto del planeta fútbol y por momentos, este, atravesó sus vidas con tanta fuerza, que en el caso de los dos primeros mencionados, tales enconos deportivos, sobrevivieron luego del retiro y si bien, nuestro astro se mantuvo en la cresta de la ola con un alto perfil, es indudable, que han dividido aguas en cada encuesta y en todo debate.Este Clásico de las Américas será el número 100 entre partidos de torneos oficiales y amistosos y esa paridad es otro condimento que nutre las expectativas y las renueva con mágico encanto. Desde la hora cero, allá por 1918 cuando se encontraron por primera vez, sin saber lo que estaba germinando, hasta la fecha, los cambios han sido rotundos en todos los aspectos que se pretenda analizar.Este deporte todavía, no había encontrado una organización federada y a excepción de los Juegos Olímpicos, la agenda de partidos se desarrollaba informalmente y con escasa frecuencia; las reglas del juego tampoco acompañaban la evolución que difundían para la época otras disciplinas y la preparación de los jugadores, estaba despojada de todo conocimiento científico, es decir, cuando comenzó a escribirse esta historia de Montescos y Capuletos, pocos auguraban una proyección que se alimentaria de manera compulsiva durante 100 años, basta con reflejar que por aquel entonces, las rivalidades más intrincadas se reducían a los partidos contra los uruguayos, con lo cual y de acuerdo a los números, lo bueno, empezó después. Partido ícono entre dos de los equipos que más han interpretado el sentir de éste juego, en los tiempos modernos.Este nuevo capítulo encuentra al fútbol argentino sumido en una crisis, que de no ser por los notables recursos humanos renovables, se podría calificar de terminal (al menos en el proyecto Selecciones Nacionales), es cierto que ambos han dejado atrás una frustración similar en su paso por el Mundial de Rusia, pero las consecuencias son muy diferentes.Brasil, que encontró en Tite un GPS confiable, le renovó el crédito a pesar de convertirse junto a España en las decepciones mayores de la copa del mundo y dejar pasar así, una nítida oportunidad de bordar en su casaca la 6ta estrella; para la AFA, el golpe fue demoledor ya que expuso sin más ambages, las carencias políticas estructurales y la pereza de una renovación que compromete seriamente, el futuro inmediato.Esta noche (para los árabes), Argentina se va a presentar con la bizarría que siempre transmiten sus colores, pero los fundamentos y los protagonistas, poco tendrán que ver con la envergadura del partido y las exigencias del histórico rival que llega con sus más importantes estrellas.La ausencia de Lionel Messi, que prolonga la decisión de su regreso, en parte, desluce la pulseada y le otorga al Scracht, una ventaja indisimulable, difícil de compensar a priori. Los más allegados al rosarino, comentan por bajo, que se trata solo de un cambio de aire que refresque su compromiso futuro y también con una lógica especulación sobre el conductor definitivo, que llegará para tomar la posta de esta transición a cargo de Lionel Scaloni.Como fuere, al Clásico le faltará una pieza distinguida y un jugador fantástico sin parangón ni reposición para Argentina y para el espectáculo en general.Scaloni no confirmó el equipo, sin embargo según los datos que se desprenden de la última práctica, Paulo Dyabala estará entre los relevos y Giovani Lo Celso partirá como titular.El otro dato saliente es el regreso de Sergio Romero, acaso junto con Nico Otamendi, el único referente de la generación dorada, que ante la baja por lesión de Franco Armani, encontró una nueva ventana para seguir engrosando su participación con la albiceleste; Chiquito es por presencias, el arquero record en la historia de la selección y quiere seguir vinculado a los nuevos procesos, mucho más, luego de haberse perdido el Mundial, por un problema físico a pocas semanas del comienzo.Argentina – Brasil, dicen que es un partido de agenda informal en fecha FIFA, para el mundo, siempre será el gran clásico de todos los tiempos.