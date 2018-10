Batman: "Year One" es una historia imperdible

Continuando esta sección dedicada a recomendar grandes obras del mundo del tebeo, nos encontramos con un imprescindible para cualquier biblioteca. En este caso hablamos de "Batman: Year One", guionizada por Frank Miller (mi escritor favorito) y dibujada de manera magistral por David Mazzucchelli. Al igual que "Superman: Secret Origin", esta también es una historia que profundiza sobre el origen de otro de los grandes héroes de la editorial DC Comics; siendo en este caso Batman, quien se encuentra bajo la mira estelar de los grandes artistas encargados de llevar a cabo la historia.LOS AUTORESComo se aclaró en el inicio antes expuesto, a los guiones de esta bellísima obra tenemos a un viejo conocido: Frank Miller. Este hombre nacido en Maryland, revolucionó el universo de las viñetas con relatos como Ronin o Batman: The Dark Knight Returns. Con un enfoque más oscuro y realista, brindó una nueva dirección a la narrativa gráfica, que nunca antes se presenció de una manera tan nítida y destacada.A los lápices nos encontramos con David Mazzucchelli, el cual ya había colaborado con Miller en su etapa en Daredevil de Marvel Comics. Ambos forman una dupla increíblemente eficiente y que se supera en cada página. Este dibujante tiene un estilo que personalmente encuentro fascinante; combinando el realismo con un trazo que puede resultar un tanto sucio pero lindo a la vista, y que contrasta perfectamente con la narrativa apasionadamente oscura de Miller.UNA TRAMAESPECTACULARVolviendo a la historieta que ocupa nuestra atención, esta nos narra la llegada de dos nuevos habitantes a Gotham City. Los mismos son el teniente James Gordon y el multimillonario Bruce Wayne; los cuales se encuentran ante una ciudad hundida en el caos y la corrupción absoluta. Ambos harán lo necesario para poder “limpiar” su nuevo hogar, llegando tan lejos como para adoptar un miedo personal y convertirlo en un símbolo de esperanza…“Damas, caballeros… ya han comido bien; han consumido la riqueza de Gotham, su espíritu. Pues su festín casi ha terminado; a partir de este momento… ninguno de ustedes está a salvo”. -Bruce Wayne/Batman.A pesar de que el comic es narrado desde dos puntos de vista (la de los personajes antes mencionados), en ningún momento se pierde la esencia de ser una historia de origen.La acción se desarrolla perfectamente dentro de un marco de hostilidades y violencia que, a medida que avanza la historia, será sofocante y decisiva para nuestros protagonistas.El origen definitivo del cruzado de la capa, otra obra que demuestra la habilidad narrativa de Miller y un tesoro literario que todo el mundo debería tener. Por si no quedó claro, es un comic perfecto para quienes buscan adentrarse en el mundo de Batman o el glorioso universo que lo rodea.Además, como muchos ya sabrán, este hermoso producto del noveno arte cuenta con una adaptación animada. Puedo decir que la misma es también muy entretenida, ya que respeta el material original y se apega al tono oscuro que debe observarse en el origen del encapotado.Para concluir estoy “obligado” a decir lo siguiente: ¡Este comic lo debes leer! Va mas allá de ser una lectura entretenida. Es el origen perfecto para uno de los mejores personajes de la editorial DC Comics. Miller nos sorprende, nos entretiene y nos introduce en la ciudad que Batman y Gordon luchan tanto por proteger y mejorar.