Peronistas están entre la lealtad y el presupuesto

Por Pablo Sieira



En la búsqueda de alguna forma de reorganización, el peronismo tiene por delante dos eventos importantes: la votación del Presupuesto 2019 y el acto en Tucumán por el Día de la Lealtad organizado por el gobernador Juan Manzur.

Al calor de las negociaciones del peronismo con el Gobierno por el presupuesto, Manzur se convirtió en los últimos meses en un referente de un grupo significativo de gobernadores y su decisión de cargarse al hombro la organización del acto del 17 de octubre, fecha fundacional de la liturgia peronista, es una apuesta fuerte.

Con su iniciativa, el anfitrión tucumano va a exhibir cómo viene la reorganización del peronismo de cara a la pelea electoral de 2019, dado que las presencias y ausencias (la foto, como siempre) dicen mucho: de hecho, el acto se presenta como el "renacer" del peronismo a una nueva etapa.

Por ejemplo, Manzur invitó a todos los gobernadores peronistas pero en los medios de Tucumán ya se deja trascender que irán casi todos salvo el salteño Juan Manuel Urtubey, curiosamente el que mejor relación mantiene con Cambiemos junto con el cordobés Juan Schiaretti, cuya concurrencia es hasta ahora una incógnita.

En cambio, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el jefe del Bloque Justicialista del Senado, Miguel Pichetto, organizadores de la foto con Urtubey y Schiaretti para presentar a la "alternativa" peronista para dejar atrás al kirchnerismo, sí concurrirán al acto de Tucumán, según confirmaron a NA sus respectivos allegados.

Un dato complementario al de esa grilla de presentes y ausentes: fuentes de esa "alternativa" peronista deslizaron a Noticias Argentinas que en el último tiempo Pichetto tiene más relación con Massa que con Urtubey y que el salteño está jugando "más en solitario", lo que explica su acercamiento al socialista Miguel Lifschitz.

Consultados por esta agencia, los voceros de Cristina Kirchner señalaron que ella no fue invitada al acto y tampoco llegaron invitaciones a sus referentes en el Congreso, lo que permite suponer que no es un acto de "unidad" en el sentido propuesto por el kirchnerismo, sino un intento por juntar a todos los que quieran, como Massa, Pichetto y compañía, una alternativa.

Por ello tampoco irá el presidente del PJ, José Luis Gioja, que también propone la unidad de todo el peronismo -camporistas incluidos- y estará ese día en Corrientes, para apoyar al peronismo local que va camino a sellar su propia unidad.

Habrá que ver qué hacen los gobernadores más afines a la ex mandataria, como el puntano Alberto Rodríguez Saá, y la santacruceña Alicia Kirchner.

En Tucumán esperan que vayan casi todos los caudillos peronistas, pero quienes orbitan en torno a Cristina Kirchner tratan de bajar las expectativas sobre la concurrencia.

Esgrimen dos motivos: el primero es que hay muchos que no quieren quedar "pegados" en la foto con el sindicalista Luis Barrionuevo, que colabora con Manzur en la convocatoria; el segundo es que no se quieren meter en la pelea que mantienen el gobernador de Tucumán y su antecesor y padrino político, José Alperovich.

Se trata de una interna comarcal: Alperovich, actualmente senador nacional, quiere volver a su antiguo cargo y Manzur, según cuentan en el peronismo no lo entregará con facilidad.

Surge entonces un interrogante: ¿qué motiva a Manzur para convocar al acto? ¿Quiere mostrar fuerza en esa interna local para pelear su propia reelección contra Alperovich o quiere, en cambio, mostrarse al peronismo como algo más?



LA OTRA MARCA

EN EL CALENDARIO

La compleja reorganización del peronismo también se da en torno al debate del Presupuesto 2019 que gobernadores y legisladores vienen negociando con la Casa Rosada y que se votará, en principio, el 24 de octubre.

Allí los mandatarios provinciales no se paran todos en la misma vereda sino que algunos se muestran más duros que otros y ya casi están resignados a que no tendrán una postura uniforme cuando el tema llegue al recinto.

Los justicialistas alineados con Schiaretti y Urtubey están mucho más dispuestos a votar a favor que los integrantes de la bancada massista, por ejemplo, que tienen casi tomada la decisión de abstenerse al momento de votar, supo NA.

La abstención funcionará como una forma de no obstaculizar a un Gobierno urgido por dar señales de estabilidad al FMI pero tampoco aparecer apoyando un "presupuesto de ajuste", como lo definen.

De esa manera, evitarían quedar pegados al kirchnerismo -que votará en contra del Presupuesto 2019- y también del oficialismo, una postura que está de alguna manera en sintonía con el planteo político de la "alternativa" peronista.

Sin embargo, en ese sector hay cierta molestia con esa postura entienden que con esta jugada Massa dejan "pegados" a los otros actores de la "alternativa" con el Gobierno, con Pichetto como caso paradigmático.

Y es que en el Senado -donde Massa no tiene influencia- las abstenciones no funcionan de la misma manera porque hacen caer el quórum, es decir, quienes no quieren obstaculizar tienen que votar a favor.

Así, la postura del massismo en Diputados lo acerca (en lo simbólico) más al kirchnerismo que a los actores de la "alternativa" no K. La reorganización de un movimiento político tan variado y plástico como el peronismo tiene estas complicaciones. (Especial de NA)