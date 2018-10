Sensaciones y sentimientos

Caso 1: el cliente llega a un comercio diez minutos antes de la hora de cierre. Se encuentra con caras de impaciencia y un trato frío que le recuerdan que ya están por cerrar pero se toma su tiempo para comprar (o no).Caso 2: el que atiende un comercio, agotado por la larga jornada, y faltando diez minutos para cerrar, ve que ingresa un posible cliente que se toma todo el tiempo para comprar (o no). Pone su mejor cara, a pesar de darse cuenta de que el posible cliente no advierte el horario.En los dos casos uno de los dos no ha respetado al otro. Se nota claramente cuál y se saca en conclusión de que para respetar, el cliente debería hacer rápido su compra o retirarse en seguida, y el que atiende el comercio, no ponerle mala cara al cliente. En conclusión el respeto se gana si uno ha respetado antes.Sin darse cuenta, mucha gente ha archivado en su mente la palabra más necesaria para la convivencia: supone que es un concepto que quedó apolillado en los siglos de los reyes y del idioma en tiempos de Cervantes.El exagerado individualismo de algunos rompe las útiles barreras y las personas cumplidoras de los reglamentos y buenas costumbres se ven arrasadas por ellos.Si falta el respeto, lo que falta es todo. La conocida expresión de que los derechos de cada uno terminan donde empiezan los de los demás parece ser ignorada: suponen que el derecho (que dicen haber ganado los transgresores) es ilimitado, y el que transgrede lo celebra, triunfador.Sin respeto no hay nada. A partir de él se logran la valoración necesaria y precisa y las pautas de convivencia imprescindibles.Todo bien. Respeto. Pero es necesario mencionar claramente ejemplos donde se note su falta.El ciclista que aparece por detrás de los que están caminando por las veredas. El motociclista que también va por la vereda y “tira su vehículo arriba” al peatón, sea enfrente o por detrás.El entrevistado que lanza al aire su mensaje (aunque queda claro que para eso va y es lógico) toma la palabra y no da resquicio a preguntas y se impone al entrevistador y al tiempo, no aceptando que le pregunten ni las interrupciones. Dicen “un minuto más, y termino la idea” pero nunca acaban.El que debate y no acepta ninguna opinión en contra, saturando de palabras altisonantes y/o directamente gritando, el que no cumple con su turno en la fila, el que no quiere abonar la parte que le corresponde cuando se trata de una compra hecha en grupo.Hay muchos casos más, y fácilmente reconocibles. Y también están los que no respetan las bases institucionales, ni las investiduras si no son de su signo político, ni el cumplimiento de las leyes ni de los plazos. También los que entienden que es natural y aceptable que el reclamo incluya dejar leyendas ofensivas en los monumentos históricos fundacionales, llegando a destrozar espacios públicos para “hacerse oír mejor”, los que no respetan tampoco el derecho de los demás de circular libremente, sea en vehículos o motorizados.¿Cómo superar eso? ¿Qué está faltando? Fácil: la palabra que muchos dicen que fue parte de la literatura del siglo 18 y anteriores, la palabra definitivamente archivada por muchos, por “antigua”.Respeto. Solo y simplemente eso. Solo, simple y totalmente eso: el olvidado y lapidado respeto.