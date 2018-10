¿Los hombres como las verdaderas víctimas?

Por Charlotte Plantive



La idea de que es peligroso ser un hombre en la era del #MeToo despegó durante el debate sobre el nominado a la Corte Suprema de Estados Unidos, Brett Kavanaugh. Pero lo que arrojó más combustible al fuego fue una diatriba sarcástica de Donald Trump y un tuit dolorosamente incómodo de una madre aparentemente ansiosa.

El día en que Kavanaugh fue juramentado al tribunal superior, la madre de Pieter Hanson publicó un mensaje en la red social comparando la difícil situación del jurista -quién negó enérgicamente las acusaciones de agresión sexual en su contra- a los desafíos a los que se enfrentaba su hijo de 32 años.

Bajo el hashtag #HimToo (#ÉlTambién), ella dijo que su hijo se negaba a ir a "citas en solitario debido al clima actual de falsas acusaciones de feministas radicales".

Para enfatizar su punto, publicó una foto del apuesto joven, sonriente y posando con uniforme.

La publicación inmediatamente se hizo viral, inspirando cientos de memes burlones, la mayoría de ellos divirtiéndose de las preocupaciones aparentemente exageradas de la madre de Hanson.

El joven, ahora un veterano de la marina, respondió publicando rápidamente una nueva foto de sí mismo, en la misma pose que la primera, pero con camiseta y jeans, para discrepar gentilmente con su madre.

"A veces las personas que queremos hacen cosas que nos duelen sin darse cuenta", escribió en Twitter. "Respeto y le creo a las mujeres. Nunca he apoyado ni apoyaré #HimToo".

En una serie de apariciones en televisión, Hanson, acompañado por su hermano, se tomó todo el asunto con buen humor.

El presidente de Estados Unidos abordó el mismo tema a principios de este mes ante los periodistas de la Casa Blanca.

"Es un momento muy aterrador para los hombres jóvenes en Estados Unidos, donde puedes ser culpable de algo de lo que no eres culpable", dijo Trump, quien también ha sido objeto de múltiples acusaciones de agresión sexual, que él ha negado.

Unos días después, el mandatario se burló sin piedad de la acusadora de Kavanaugh, Christine Blasey Ford, durante uno de sus grandes mitines políticos. Fingiendo ser Blasey Ford, se burló de sus lapsus de memoria por la supuesta agresión que denunció y que se remonta a la década de 1980, provocando las carcajadas de sus partidarios.

El #MeToo surgió hace poco más de un año, cuando miles de mujeres comenzaron a hacer públicas agresiones sexuales de las que fueron víctimas, en un movimiento que acabó con las carreras de hombres de negocios, artistas y otros.



LOS HOMBRES COMO VICTIMAS

La madre de Hanson no inventó el hashtag #HimToo, que tomó impulso durante el agrio debate entre los partidarios de Blasey Ford y de quienes ven a Kavanaugh como un emblema de los hombres falsamente acusados de conducta inapropiada.

"Los hombres perciben que si las mujeres ganan, los hombres pierden", dijo a la AFP Clara Wilkins, una psicóloga social de la Universidad de Washington, en St. Louis, Missouri.

La experta dijo que la investigación muestra que "los hombres creen que están experimentando sesgos ahora más que nunca".

"El hecho de que Trump dijera que este tipo (Kavanaugh) ha sido acusado injustamente está incrementando la creencia de los hombres de que los hombres son víctimas", dijo Wilkins.



"UN MOMENTO MUY ATERRADOR"

Los temores de los hombres tienen una "base racional", insistió el abogado Andrew Miltenberg, quien dijo a la AFP que defendió a "cientos" de hombres jóvenes de acusaciones de abuso sexual, la mayoría de ellas surgidas en entornos universitarios.

"En muchos casos -no todos- las mujeres están buscando venganza de exnovios o de hombres jóvenes", dijo, agregando que "es muy difícil para los hombres jóvenes tener una oportunidad justa de ser escuchados".

"Es un momento muy aterrador" para los hombres, continuó Miltenberg. "Realmente no creo que puedas estar solo en una habitación con una mujer joven ahora en este clima", en momentos en que esas acusaciones pueden "destruir" la vida y carrera de alguien.

Sin embargo, un estudio del Departamento de Justicia descubrió que tales acusaciones falsas son poco frecuentes, y no comprenden más del 2% o 10% del total.

Además, una de cada 10 víctimas de violación es un hombre, y aproximadamente 3% de los estadounidenses han sido violados o atacados sexualmente.

Los grupos de derechos de las víctimas destacan que los hombres estadounidenses tienen aproximadamente el mismo riesgo de ser víctimas de agresión sexual que de ser acusados falsamente, lo que significa que el hashtag #MeeToo se aplicaría a más hombres que el #HimToo. (Especial para AFP-NA)