Oscar Delmastro: un sunchalense que se expresa a través de la literatura

SUNCHALEES (De nuestra Agencia). - El pasado sábado Oscar Delmastro, un sunchalense que hace un buen tiempo está radicado en Salta, regresó a su terruño para presentar su libro"De la sumisión a la libertad".

El encuentro se desarrolló en la sede del Centro de Cultura Artística "Amigos del Arte", ante un buen marco de público. LA OPINION, momentos antes de la presentación ,dialogó con el autor, a continuación ofrecemos sus respuestas.

Al consultársele por su faceta de escritor, que no conocíamos, modestamente manifestó " intento serlo", agregó " la gente es la que tiene que decirme si alcanzo el nivel o no".

Por otra parte recordó que "desde siempre me gustó la lectura, la escritura, es más, estando en Sunchales, hace un par de décadas, o más también, escribí durante unos cinco o seis años una columna en El Eco - un semanario que por ese entonces aparecía en papel-, era de opinión, temas puntuales que se daban y sobre los que o escribía. Lo interesante era todas las semanas tener un espacio y escribir, uno de mis impulsores para concretar ese cometido fue Rodo Maretto".

Más adelante y refiriéndose a la publicación que nos ocupa señaló " esto se dio circunstancialmente, una persona de mi entorno que conocía mi inclinación por la escritura se me acercó y me dijo ' quiero escribir la historia de mi vida pero no sé como expresarlo', y me pidió que yo la escribiera .

Prosiguió su relato señalando que "acepté con mucho gusto, y cuando empezó a relatar, la historia me atrapó, empecé a escucharla y fui transcribiendo su relato y surgió el libro que hoy presentaré acá.

Más adelante hizo saber que el libro " es una novela, es un poco atípico, porque está tipo novelado, con capítulos, pero también está mi opinión volcada cuando suceden diferentes hechos, yo vuelco mi opinión tratando de ser lo más objetivo posible, y también, a modo de una bitácora de viaje, hago citas históricas, por ejemplo, corría el año 1975 y en Argentina y el Mundo pasaba tal cosa, y desarrollo el hecho.

Nos hizo saber que la obra le llevó escribirla "aproximadamente un año y tres meses", y agregó "lo leí una cantidad de veces, ya perdí la cuenta, y siempre encontré algo para corregir, uno va cambiando, va cambiando.

"La corrección la hizo Mariela Arese, y una vez que lo hizo, le introduje más cambios, hasta que un buen día lo entregué al editor para que lo imprima.

"Me sentí bien una vez que concreté la obra, porque eso es lo que quería mostrar".

"El libro lo escribí por dos cuestiones, primero por una reivindicación de la mujeres la sociedad, más allá que está haciendo esfuerzos para posicionarse cada vez más, pienso que tiene que tener un sitio igual al hombre, así como para Dios y para la Ley son todos iguales, la realidad nos dice que no es tan así, entonces yo trato de posicionar mejor a la mujer, en el lugar que le corresponde por derecho,y segundo para que sea como un mensaje de esperanzas para todas las mujeres que atravesaron o están atravesando una situación de violencia de género.

"Lo presenté en Salta e la Casa de la Cultura, el 12 de septiembre, y el lunes pasado en la ciudad de Metán, tuve una recepción bastante buena, a punto tal de que el Concejo de la ciudad de Salta lo destacó como libro de interés cultural municipal, el 24 me darán la plaqueta con la Resolución y en Metán me prometieron lo propio".