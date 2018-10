Píldoras Políticas

VOLVER A EMPEZAREl secretario de Energía, Javier Iguacel, estuvo en el ojo de la tormenta la última semana y vivió un duro momento frente a los cuestionamientos. Luego de que el Gobierno decidiera dar marcha atrás con la intención de que los usuarios hagan frente a la compensación para las empresas distribuidoras de gas por la devaluación, el funcionario nacional debió salir a anunciar cómo se iba a resolver la cuestión.Tras el "coacheo" a cargo de la Dirección General de Discurso, Iguacel se dirigió a la Sala de Periodistas de la Casa Rosada. Visiblemente nervioso, el integrante del Ministerio de Hacienda arrancó a hablar, se enredó con las palabras y pidió volver a empezar."Perdón. Arrancamos de vuelta, ¿puede ser? Porque si lo vamos a sacar...", preguntó Iguacel al camarógrafo del Gobierno.Ante la sorpresa de los periodistas, explicó: "Quiero arrancar de vuelta así lo cuento... Me relajo".HURACAN EMBRAVECIDO(A)A la diputada oficialista Elisa Carrió no le gusta que la llamen "el huracán" en los medios de comunicación, donde el apodo comenzó a repetirse con frecuencia debido a sus fuertes críticas públicas al Gobierno de Cambiemos, del que es co fundadora.Un reconocido periodista, conductor de un programa noticioso igualmente reconocido, comentó durante un evento que ellos eligieron llamarla "el huracán Carrió" porque uno de sus últimos ataques verbales al Gobierno coincidió con la noticia sobre la aproximación del devastador huracán "Michael" a Estados Unidos.El periodista contó que Carrió le hizo llegar el mensaje de que no le gustaba nada ese apodo y luego deslizó que la diputada se había vuelto renuente a ir a su programa a causa de esta molestia.No obstante, el apodo de "huracán Carrió" se empezó a ver con frecuencia en distintos programas radiales y televisivos, medios digitales y columnas de opinión.PICHICHI INTERNADOLas lesiones suelen llegar en el peor momento de los deportistas. En un buen momento futbolístico, este parece ser el caso del diputado nacional Daniel Scioli.El ex gobernador bonaerense, en su rol de delantero de Villa La Ñata, chocó duramente con el arquero de Independiente, Leonel Chillemi, en el torneo de futsal.Yendo a buscar una pelota cerca del área rival, el "Pichichi" sufrió un topetazo en medio del pecho y debió ser operado.¿Fractura? No, simplemente un corte."Me mandó al quirófano pero es un buen tipo, muy buena onda la verdad", expresó Scioli sobre la jugada con Chillemi, quien por su parte manifestó: "Fue tremenda la jugada. Lo vi venir a Daniel, él es grandote, si salía flojo me iba a tirar, así que salí bien firme y terminamos chocando. Se terminó lastimando, pero espero que se recupere pronto porque es importante para La Ñata".GABINETE OLIMPICOLa concentración que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dedica a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 es notoria y está justificada. El entusiasmo es tanto que por momentos abarca todos los aspectos de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, indicó en declaraciones a FM Delta que los funcionarios recorren con frecuencia las instalaciones y los escenarios de los Juegos Olímpicos. Hasta ahí, nada fuera de lo común.No obstante, en los días previos a la inauguración del certamen internacional incluso llegaron a hacer las reuniones de Gabinete comenzaron a hacer allí, una muestra del lugar central que ocupa la organización de la competencia para la gestión del PRO.De todos modos hay que recordar que la realización de las reuniones del Gabinete porteño a lugares puntuales, alejados de la sede del Gobierno de la Ciudad, no son algo nuevo sino que desde la gestión del presidente Mauricio Macri como jefe de Gobierno se ha convertido en una de las marcas características de la gestión PRO. Como los timbreos.