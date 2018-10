Así se jugará la fecha

Pasado el parate por la fecha FIFA retorna el fútbol de la B Nacional. El viernes habrá tres partidos y uno de ellos se jugará en nuestra ciudad con Atlético de Rafaela recibiendo a Olimpo de Bahía Blanca, desde las 21 hs.



Conoce el programa completo:



Viernes 19/10: 15:30 hs. Arsenal vs Dep. Morón, Almagro vs Ferro; 21 hs. Atlético de Rafaela vs Olimpo. Sábado 20/10: 15:30 hs. Los Andes vs Guillermo Brown, 18 hs. Agropecuario vs Independiente Rivadavia, 20 hs. Santamarina vs Temperley,

Platense vs Brown, 20:05 hs. Villa Dálmine vs Quilmes. Domingo 21/10: 14:35 hs. Def. de Belgrano vs Chacarita, 17 hs.

Gimnasia (Mendoza) vs Sarmiento, Gimnasia (Jujuy) vs Mitre. Lunes 22/10: 22 hs. Central Córdoba vs Nueva Chicago. Libre: Instituto de Córdoba.