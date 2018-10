Día de la lealtad: peronismo celebrará con varios actos

BUENOS AIRES, 16 (NA). - A pocos meses del arranque de la campaña electoral, el peronismo celebrará el Día de la Lealtad, efeméride emblemática de la tradición justicialista, con varios actos en todo el país, signo de la dispersión en la que se encuentra el movimiento fundado por Juan Perón.De la cantidad de actos conmemorativos del 17 de octubre de 1945, fecha en la que se produjo una gran movilización popular para exigir la liberación del líder justicialista, sobresalen tres.En primer lugar, la cumbre que organiza en su provincia el mandatario de Tucumán, Juan Manzur, que reunirá a un amplio espectro gremial y a un puñado de gobernadores del club "Federal", sin rastros de kirchnerismo.También tendrá importancia el acto del PJ bonaerense en Merlo, al que asistirá un pelotón de intendentes y una nutrida delegación de Unidad Ciudadana, el espacio que integra el kirchnerismo duro, con el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, a la cabeza.El presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, decidió participar de un acto en Corrientes para apoyar el proceso de reunificación partidaria en esa provincia.Tucumán va a ser el epicentro de una puesta en escena de un sector amplio del justicialismo del interior: la invitación se cursó a todas las tribus peronistas del país, pero las presencias confirmadas de dirigentes como el gastronómico Luis Barrionuevo, del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y del senador Miguel Pichetto limitaron la convocatoria, quedando afuera muchos actores que no quieren quedar expuestos en una foto que podría complicar potenciales alianzas electorales con el kirchnerismo.Como mar de fondo, también resuena la álgida interna entre Manzur y su antecesor y actual senador José Alperovich, quien días atrás fue recibido por Cristina Kirchner."Hay muchos gobernadores que no van a ir porque no quieren quedar pegados en esa interna", señalaron a NA fuentes del peronismo.Por el momento, se anotaron solamente los gobernadores Lucía Corpacci de Catamarca, y Sergio Casas de La Rioja, además de los vicegobernadores de Santiago del Estero, José Emilio Neder, y de Chaco, Daniel Capitanich.Hay expectativas sobre la posible participación del gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, y del ex ministro de Interior Florencio Randazzo.La convocatoria es en el Hipódromo de la capital tucumana a las 16:30, y también asistirán la jefa del bloque de diputados del Frente Renovador, Graciela Camaño, el diputado justicialista Diego Bossio, el histórico dirigente del PJ Julio Bárbaro y el mencionado Barrionuevo.El acto de impronta más kirchnerista será el de Merlo, donde el intendente de esa localidad, Gustavo Menéndez, será el anfitrión del evento que tendrá lugar en el club Ferrocarril Oeste a las 19:00.Máximo Kirchner llegará acompañado por sus laderos de La Cámpora Andrés "Cuervo" Larroque, Mayra Mendoza y Eduardo "Wado" De Pedro.En cambio, el jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, escoltará a Gioja en su visita a Corrientes.Gioja fue invitado a participar de la cumbre de Tucumán, pero rehusó el convite por su alineamiento al kirchernismo, y para despegarse de figuras que despiertan rechazo como la de Barrionuevo.Además, el titular del PJ protagoniza una silenciosa disputa por el liderazgo de su provincia con Uñac, quien tiene un pie adentro en el acto de Tucumán.El viernes que viene, esto es, dos días más tarde, Gioja será el orador principal del lanzamiento de Unidad Ciudadana en San Juan, evento al que Uñac también fue invitado pero rechazó ser de la partida.Habrá un cuarto acto en Córdoba organizado por las 62 Organizaciones, la formación sindical que responde al ex presidente Eduardo Duhalde: la participación del gobernador de esa provincia, Juan Schiaretti, está en duda.Por su parte, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, hará rancho aparte y organizará su propio acto en la capital de su provincia, donde aprovechará para lanzar el plan "Alimentar", destinado a los más vulnerables.