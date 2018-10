Agroquímicos: entre el loop y el dèjá vú

De acuerdo a Wikipedia, "Déjà vu (/deʒa vy/, en francés ‘ya visto antes’) es un tipo de paramnesia del reconocimiento (en contraposición a las paramnesias del recuerdo) de alguna experiencia que sentimos como si se hubiera vivido previamente. Básicamente trata de un suceso que sentimos que ya vivimos pero en realidad no". Por otra parte, un "loop" es una secuencia musical de 4 compases creada con el fin de repetirse una y otra vez.

Para algunos, lo sucedido en la sesión del jueves pasado, en donde los concejales decidieron que regrese a comisión el proyecto de ordenanza que pretendía modificar la línea agronómica, pareciera cumplir con estas reglas: pareciera que se repite infinitamente el pasado. Y es que esta conformación del Cuerpo Legislativo nunca trató el tema. Pero no es la primera vez ni que se le da despacho, ni que se vuelve a comisión, ni que se justifica la medida en pos de "hablar con todas las partes". Es más: tampoco fue la primera vez en donde, cuando pasa eso, había un concejal ausente.

Fue en la sesión del 6 de junio del 2013. Hace más de 5 años. Solo dos concejales siguen sentados en las poltronas del sexto piso y que repitieron su presencia: Hugo Menossi y Silvio Bonafede (autor del proyecto del jueves pasado). Quien no estuvo presente en esa sesión fue Luis Telesco, quien pasó parte de enfermo (a diferencia de hace 5 días, cuando el que no estuvo presente fue el Presidente, Raúl "Lalo" Bonino). Su ausencia, derivó en un pedido de pase a comisión, también avalado por los ambientalistas -igual que hace algunas jornadas- quienes propugnaban incrementar los controles, al entender que, si eran escuchados por los ediles, sus pretensiones iban a ser tenidas en cuenta.

En los días previos a aquella sesión de hace un lustro, el Presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, Fernando Calcha, había salido fuertemente a criticar el proyecto diciendo que quedaban muchas hectáreas "improductivas". Y que el Concejo no había invitado a la SRR. Jorge Maina, Presidente de aquel entonces del Cuerpo Legislativo, decidió bajar "al llano" y decir que Calcha mentía y que actuaba de mala fe. E invitaba a todos -particularmente a la SRR- a participar de la ronda de consultas. La misma que, seguramente, podrían realizar nuevamente los concejales. Como las posiciones no han cambiado en este tiempo, les recordamos las posturas planteadas en aquel momento. Para acortar plazos y evitar que entren en un loop: https://diariolaopinion.com.ar/noticia/14878/una-positiva-reunion-por-la-ordenanza-de-agroquimicos