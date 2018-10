Jornada dorada en Buenos Aires 2018

BUENOS AIRES, 16 (NA) - El entrerriano Nazareno Sasia se adjudicó ayer la medalla de oro en lanzamiento de bala, al arrojar el elemento a 21,25 metros de distancia, en la jornada de atletismo que se realiza en el Parque Olímpico. El argentino superó al chino Jialiang Xing, con 20.89 metros, y al italiano Carmelo Musci, que logró 20.76 metros, y que fueron medalla plateada y de bronce, respectivamente. En el promedio general, Sasia consiguió 43.19 metros, superando a Xing en más de 1,40 de distancia. "El abrazo con mi entrenador pensamos en todos los momentos y el esfuerzo y sacrificio y la constancia para llegar acá y por suerte lo pudimos lograr", aseguró Sasia en declaraciones a TyC Sports al término de la competencia.

El pasado viernes, en la primera jornada de la competencia, el nacido en la localidad entrerriana de Cerrito había establecido 21.94.



ORO EN SEVEN

La Selección argentina de Rugby seven, "Los Pumitas", se adjudicó la medalla de oro de la especialidad en los Juegos Olímpicos de la Juventud al superar a Francia por 24 a 14, en el partido disputado en el CASI.

En el primer tiempo el equipo argentino se fue en ventaja por 19 a 0, al convertir tres tries a través de Lucio Cinti Luna, Ignacio Mendy y Nicolás Roger. En la segunda mitad Ramiro Costa marcó el cuarto try para los albicelestes, que sellaron la victoria.



BASQUET 3X3

El bahiense Fausto Ruesga se alzó con la medalla dorada en la especialidad volcadas de básquetbol de los Juegos Olímpicos de la Juventud, en un reñido desempate contra el ruso Nikita Remizov, disputado en el Parque Urbano de Puerto Madero. En tanto, Sofía Acevedo fue medalla de bronce en el concurso de lanzamientos femenino, siendo superada por la francesa Mathilde Peyregne (oro) y la checa Katerina Galickova (plata). El alero de Olimpo de Bahía Blanca se quedó con la medalla de oro, Nikita Remizov se alzó con la plateada y el italiano Niccolo Filoni fue bronce.

Bronce en golf: la dupla mixta argentina compuesta por Mateo Fernández de Oliveira y Ela Anacona se quedó con la medalla de bronce en golf en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que tuvo como escenario el Hurlingham Club. La pareja argentina quedó por detrás de Thailandia y Estados Unidos, que se adjudicaron las medallas de oro y plata, respectivamente.