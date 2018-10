Proponen rechazar el cobro de Ganancias a las cooperativas

Los concejales del oficialismo.(Evangelina Garrappa y Jorge Muriel), presentaron un proyecto de resolución a partir del cual se le pedirá al Congreso de la Nación que "rechace el Artículo 85 del Proyecto de Presupuesto Nacional enviado por el Poder Ejecutivo, entendiendo que los excedentes generados por Cooperativas y Mutuales no configuran un hecho imponible para el Impuesto a las Ganancias". De ser aprobado, se le enviará una copia al Senador Nacional Omar Perotti.

En los fundamentos, remarcan que "es innegable la importancia que Cooperativas y Mutuales, tienen en nuestra sociedad, principalmente su impacto en la economía social y regional del pueblos y ciudades del interior del país. Se estima que hay 2.500 cooperativas en funcionamiento que cubren servicios públicos, agricultura en todas sus manifestaciones, crédito, vivienda y cooperativas de trabajo, por nombrar las principales actividades; también las mutuales se multiplican por el territorio solventando subsidios, salud, actividades culturales, de capacitación, turismo, deportes y recreación y mantenimiento de clubes, entre otros".

Añaden que "la ley 20.321 Orgánica para las Asociaciones Mutuales, en el artículo 2º, determina que las mutuales son 'las constituidas libremente sin fines de lucro por personas inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda recíproca frente a riesgos eventuales o de concurrir a su bienestar material y espiritual, mediante una contribución periódica'.

En tal sentido, indican que "respecto a las cooperativas, hay que poner particular énfasis en la afirmación de su calidad de persona jurídica de existencia ideal, sin fines de lucro. El objeto social de las cooperativas: humanista, participativo y democrático, está centrado en las personas y no en la ganancia. Las entidades cooperativas no trabajan el concepto de rentabilidad económica esperada, porque buscan la prestación de servicios a sus asociados y en ello se trata de salvar los costos y no obtener ganancias. Para explicarlo más simple, el precio de las prestaciones cooperativas ha de ser un 'precio de costo' con más los gastos operativos que tiene la entidad para realizar la prestación correspondiente; cuando un asociado procura proveerse de un bien o un servicio, paga un precio que llamaremos 'provisorio', ya que en ese momento la cooperativa no puede precisar cuál es el monto necesario para cubrir los costos y gastos operativos, de manera que el precio se fija en ese instante por apreciación que efectúan las autoridades del ente. Una vez concluido el ejercicio en cuestión, se lleva a cabo el balance anual del ente asociativo y se determina si ha habido o no excedentes, es decir 'diferencia entre el costo y el servicio prestado a los asociados'. El reintegro o la acreditación de los excedentes a favor de los asociados, luego de deducidos los porcentajes establecidos para las reservas sociales, es en rigor un reintegro de precio cobrado en exceso; nunca una distribución de utilidades o ganancias".

Vale destacar que en el Presupuesto Nacional, en el artículo 85 elimina las exenciones que poseían por ley las mutuales y cooperativas en materia de impuesto a las ganancias. Para los ediles del PJ, estas entidades, al no tener utilidades, "no necesitan ser exentas del impuesto sino que debe reconocerse sencillamente la inexistencia del hecho imponible".