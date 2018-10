A pensar en el Regional

Con la igualdad sin goles ante Peñarol como local del pasado domingo, se terminó la temporada liguista 2018 para 9 de Julio. El equipo que comanda Daniel Veronesse, pese a que no pudo pelear por el Clausura, terminó redondeando una buena campaña en la tabla general, ya que fue el segundo que más puntos sacó (43 contra 45 de Ferro). Pero a partir de ahora ya es tiempo de empezar a pensar en el futuro. Y lo que se viene en los próximos meses para el León rafaelino es el Torneo Regional Amateur. Con respecto a este nuevo certamen nacional, no hay ninguna precisión al respecto, aunque se estima que estaría comenzando en los primeros días de 2019.

En este sentido, Marcelo Werlen, el coordinador del fútbol de la institución, le comentó a LA OPINION a modo de balance del año liguista juliense que “a pesar de que no se pudo salir campeón, el año terminó siendo positivo. Con el equipo completo, se hizo un buen Apertura más allá de haber perdido la final con Tacural. Y en el Clausura, arrancamos con muchos empates y con la llegada de Daniel Veronesse, el equipo fue de menos a más. El comienzo fue muy flojo pero terminó muy bien el campeonato. En los últimos 5 partidos se jugó muy bien, de los cuáles ganó 3 y empató 2. Le llevó un tiempo conocer al club y los jugadores, y los jugadores conocerlo a él y encontrando su idea. La última imagen fue buena y ahora hay que dar vuelta la página de cara a lo que se viene. Terminamos conformes y con el club ordenado. Trataremos ahora de descansar unos días y ver cómo vamos a enfrentar a partir de enero el Regional Amateur, que será muy importante para el club y que lo afrontaremos tal como lo hicimos con el Federal B, tratando de conformar un equipo competitivo y ver si podemos lograr algo importante para la institución”.

Quedó claro que hay una base interesante de chicos del club de cara a lo que se viene. Con respecto a esto, Satanás agregó que “eso es fruto del trabajo que se viene haciendo en las inferiores desde hace años en el club. Hay una linda base de chicos que juegan bien, que se la respeta y que ha tenido el roce que se necesita, tanto en Primera como en Reserva y que vayan creciendo”.

En relación a los refuerzos, Werlen sostuvo que“Daniel nos pasó una lista de jugadores, pero aún no hemos hablado con nadie. De a poco vamos a ir viendo eso. La idea es reforzar todas las líneas, porque el objetivo es armar un buen equipo. Miguel Monay, luego de su préstamo a Ferro, va a volver a jugar en el‘9’, ya que el club quedó muy conforme con él y viceversa. Si no pasa nada raro, va a ser parte del plantel del Regional”. Por su parte, en alusión al inició de la pretemporada, el ex defensor y una de las glorias de la institución remarcó que “estamos tratando de conocer una fecha probable de inicio del Regional para empezar a diagramar la pretemporada, que como siempre son de 50-60 días. Se dice que empezaría a finales de enero o principios de febrero. Ojalá salga en el corto plazo una fecha estimativa, porque hacer pretemporadas largas son muy costosas para los clubes. Vamos a tratar de darle al cuerpo técnico todo lo que nos pida para que el trabajo sea lo más correcto.



¿VUELVE EL PELA?

Asimismo, trascendió un rumor de un posible regreso de Maximiliano Zbrun al club. El volante central, de 32 años y surgido de la cantera rojiblanca, milita en la actualidad en Estudiantes de Rio Cuarto.“A quién no le gustaría que el Pela vuelva al club. A donde fue logró cosas importantes y hace un tiempo estuvo cerca de volver, cuando aún dirigía, hasta que a último momento le surgió la chance de ir a un club importante. Pero si él tiene ganas de volver, tiene todas las puertas del club abiertas para poder hacerlo”, culminó Werlen.