Sujeto armado detenido tras un asalto a quiniela

Un hombre de 30 años, que habría sido partícipe de un robo a mano armada en una quiniela ubicada en calle Pellegrini al 100, fue detenido en momentos en que huía en un automóvil Ford Focus con dinero en efectivo y un teléfono celular malhabidos.Luego de conocerse el hecho, efectivos policiales realizaron velozmente un operativo “cerrojo”, logrando dar con el automóvil que huía en cercanías de calles Lincoln y Vélez Sarsfield, consignó LT28 Radio Rafaela. Una vez identificado su conductor se logró hallar el teléfono sustraído y un arma de fuego tipo revólver calibre 22.De inmediato se procedió así al secuestro de lo hallado y a la aprehensión del sujeto para su traslado a sede policial.Actuó personal de la Comisaría Nº 2 con la colaboración de efectivos de la Comisaría Nº 15, Brigada Motorizada y Comando Radioeléctrico de la UR V.Un productor residente en zona rural de Lehmann, se comunicó con Radio ADN de esta ciudad, manifestando su total indignación por el violento robo a mano armada del cual fue víctima él y su familia el sábado pasado."Esta es la tercera vez que me robaron, la policía me avisó que pudo encontrar mi moto. Mi familia está mal", dijo la víctima de este hecho, Jorge Storero, relatando lo vivido por tercera vez en lo que va del año.El sábado último alrededor de las 20:00, cuatro sujetos llegaron hasta su campo con armas, los amenazaron, sacaron todas sus pertenencias, las cargaron a una camioneta y se fueron.Según lo manifestado por la víctima, los delincuentes ingresaron al domicilio luego de reducir a todos los integrantes de la familia, removieron toda la casa en busca de dinero, y tras no encontrarlo, cargaron todas las pertenencias que pudieron en la camioneta que los estaba esperando y se dieron a la fuga.Desde la Jefatura de la UR V se informó a la ciudadanía, que en el caso de recepcionar llamados telefónicos donde personas aduzcan ser parte de empresas de seguridad privada, ofreciendo diferentes tipos de alarmas u otros servicios en colaboración con el Municipio local, se trata de artimañas con el objeto de engañar a la población. Por tal motivo, no continúe la llamada y comuníquese inmediatamente con el 911.De la misma manera, en caso de notar que al momento de colocar la alarma del vehículo en el que se transporta, la misma no se acciona, llame al 911 para así poder detectar la posible presencia de inhibidores de señal.