Investigan un presunto pacto suicida en pareja

Una mujer de 56 años fue hallada sin vida en el interior de una vivienda de calle Larrea al 2100 de la ciudad de San Francisco, y la Fiscalía que lleva a cabo la investigación analiza entre sus hipótesis si hubo un pacto suicida en la pareja, el cual finalmente no se habría concretado, ya que el hombre de 52 años fue detenido y habría confesado el crimen cuando se entregó ante la Policía. El asesinato habría sido el jueves pasado -11 de octubre- a la noche.Fuentes policiales citadas por El Periódico de esa ciudad, indicaron que el cuerpo de Sandra Martín fue hallado en la cama matrimonial de la casa, en avanzado estado de descomposición. Era madre de tres niños y se estima que llevaba dos o tres días fallecida.El hallazgo fue alrededor de las 4:00 de este domingo en una casa ubicada en calle Larrea 2129.El hombre detenido fue identificado como Jesús Campos, de 52 años, que se entregó a la Policía y habría detallado que la mató asfixiándola. Fue imputado de homicidio calificado agravado por el vínculo. Además se conoció que el presunto homicida, que trabajaba como remisero, intentó ahorcarse en el patio de la casa pero no lo concretó.La hipótesis de un pacto suicida surge, según La Voz del Interior, de unos cuadernos secuestrados que contendrían cartas en las cuales supuestamente la pareja habría contado el plan de acabar con sus vidas, pero que el hombre no habría podido llevar a cabo su parte.En esas presuntas cartas escritas por la víctima, se señalaba que la pareja tomaba esa decisión debido a problemas económicos que no podía solucionar.