Midgets del Litoral: se presentará hoy en Vila

Originalmente anunciada para el sábado anterior, pero trasladada luego de las precipitaciones registradas en nuestra zona para hoy lunes, todo está en orden para que la décima fecha del Torneo Oficial "Aníval `Chuno´ Alemani" de la Asociación Midgets del Litoral, se realice hoy lunes en la localidad de Vila.Será la penúltima competencia de los Play Off y por lo tanto, los resultados de esta jornada, potenciarán las chances de unos y quizás dejarán sin chances a otros, teniendo en cuenta que luego de esta fecha solo restará la disputa del Premio Coronación.Hoy, la actividad se desarrollará en el circuito "Juan F. B. Basso" y de acuerdo con el informe suministrado por la propia AML, las inscripciones se recibirán hasta las 16:30, para dar lugar seguidamente a la actividad en pista.En primer término se llevarán a cabo los entrenamientos, a continuación se disputarán las series, luego será el turno de las prefinales y en el cierre de la actividad la final.Se estima que las pruebas definitorias se realizarán en horario nocturno, ya que el predio de deporte motor "Octavio Bessone" dispone de un eficiente servicio lumínico.Juzgamos propicio recordar que para aspirar a la obtención del título, cualquiera de los pilotos que están tomando parte de los Play Off, deberán ganar, al menos, una competencia.Ese requisito es indispensable, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Deportivo 2018.Hernán Calvi llega como puntero del certamen a esta penúltima fecha, con 134 unidades en los Play Off; comparten la segunda ubicación Cristian Molardo y Maximiliano Gallo con 113; Henry Merke tiene 95; Matías Audino 85; Néstor Bosio 78; Ezequiel Valentini 76; Jorge Lovera 75; Luciano Correnti 69; José Luis Costamagna 65; Jorge Walker y Leandro Giraudo 64.