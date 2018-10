Agustín Donatti alcanzó un meritorio sexto lugar en el GP3 de las Américas

Después de un sábado que no le permitió exhibir su potencial en la Carrera 1, a raíz de una temprana caída que lo marginó, ayer puso de manifiesto su enorme talento en la Carrera 2 que se realizó en el flamante autódromo sanjuanino "El Villicum", en el marco del GP3 de las Américas.Agustín Donatti, una vez más, demostró que cuando la mano viene cambiada, aparece el temple necesario como para superar la adversidad. Algo que, por el cronograma de la categoría que acompañó al Mundial de Superbike en nuestro país, surgió con forma de revancha apenas un día más tarde.El piloto rafaelino, en la mañana del domingo y con piso húmedo, fue el más veloz, superando por 24 milésimas al trasandino Martín Scheib, pero el resto quedó lejísimo de la Yamaha R3 del Moscatello Team.La excepcional tarea cumplida en el warm up tuvo un valor agregado para el representante de esta ciudad. Es que en esas condiciones de piso, aparecen los pilotos distintos. Esos que son más importantes que las máquinas.Con la Yamaha R3, se quedó con lo mejor antes de la Carrera 2, superando a puro rendimiento conductivo a las poderosas Kawasaki Ninja 400, a las KTM RC390 y a las Honda CBR500.Agustín, luego de esa instancia preliminar, archivó definitivamente aquel mal trago del sábado y se ilusionó con pelear bien arriba en el cierre del programa reservado a la telonera. Y vaya si dio batalla el "Gringo" de Rafaela.Claro que no estuvo a la altura de las Kawasaki por una cuestión de velocidad punta, ya que nada menos que 14 kilómetros por hora lo separaban de los más rápidos.Esa diferencia, abrumadora en lo derecho, se reducía considerablemente a la hora de transitar las curvas. En esos sectores, Agu exhibía un manejo notable, que lo mantenía cerca del lote de avanzada.Los chilenos, todos con Kawasaki Ninja 400, ocuparon las cuatro primeras ubicaciones en la Carrera 2, en tanto que la quinta posición fue para el mejor argentino, Carlos Morales, pero con una KTM RC390, otra moto de mayor cilindrada que la Yamaha R3 del rafaelino, que terminó sexto.La segunda Yamaha, por establecer un parámetro con la máquina que corrió Agustín, finalizó octava, pero a más de veinte segundos del piloto local. Una referencia tan contundente, que ni siquiera admite una doble lectura.Considero propicio recordar que la participación de Donatti en el GP3 de las Américas se pudo hacer realidad poco antes de cerrarse las inscripciones por gentileza de la empresa local NEWGBC Motorcycle Parts, que apostó por el rafaelino. Está claro que no se equivocó cuando decidió realizar ese esfuerzo, significativo desde lo económico.1º Martín Scheib (Kawasaki Ninja 400); 2º Isis Carreño (Kawasaki Ninja 400); 3º Benjamín Molina (Kawasaki Ninja 400); 4º Frank Carreño (Kawasaki Ninja 400); 5º Carlos Morales (KTM RC390); 6º Agustín Donatti (Yamaha R3); 7º Lautaro Espejo (KTM RC390); 8º Mauricio Quiroga (Yamaha R3); 9º Antonio D'Angelo (Kawasaki Ninja 400) y 10º Ricardo Chio (Kawasaki Ninja 400).