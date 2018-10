Domingo “dorado” en tenis y hockey

El bonaerense Sebastián Báez y el porteño Facundo Díaz Acosta obtuvieron este domingo la primera medalla dorada de la historia para el tenis argentino, al derrotar en la final de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 al dúo mixto compuesto por el búlgaro Adrian Andreev y el australiano Rinky Hijikata, ante cuatro mil personas en el Buenos Aires Lawn Tennis. Con clima de Copa Davis, la dupla argentina fue de menor a mayor, como en su trabajo de la semana, para ganar con parciales de 6-4 y 6-4, en una hora de juego sobre el polvo de ladrillo del mítico Lawn Tennis.

Argentina, hasta Buenos Aires 2018, había conseguido cinco medallas olímpicas en tenis, dos de plata (Gabriela Sabatini en Seúl 1988 y Juan Martín Del Potro en Río 2016) y tres de bronce (Frana-Miniussi en Barcelona 1992, Suárez-Tarabini en Atenas 2004 y Del Potro en Londres 2012), todas en mayores.

Pero como local, Díaz Acosta (que además ganó la plata en single) y Báez pudieron ratificar su favoritismo para darle el máximo galardón olímpico al tenis argentino, que ya había completado su palmarés con la Copa Davis en 2016. "Estamos el doble de contentos por saber que es la primera dorada olímpica para el tenis argentino", aseguró Báez, nacido en la localidad de San Martín, pero de familia chaqueña. Báez es actualmente uno de los mejores junior del mundo, mientras que el zurdo Díaz Acosta tuvo un curso intensivo durante esta semana, donde desplegó un gran tenis y cerró una temporada de muy buenos resultados, coronado por la plata y el oro que colgó en su pecho.

Amigos fuera de la cancha, esa simbiosis es clave para bancarse en momentos de bajón dentro del court y durante las largas giras que los tenistas deben tener que soportar. Pero en Buenos Aires 2018 todo fue diferente, porque tanto Báez como Díaz Acosta convivieron con el resto de los deportistas cuando generalmente tienen que pasar sus días en soledad. Sobre la final de este domingo, a cancha llena, el bonaerense reconoció que pudo sacarse la espina por las derrotas en el single (en cuartos de final) y el dobles mixto con María Lourdes Carlé.



LAS LEONCITAS,

EN LO MAS ALTO

Por su parte, las Selecciones argentinas masculina y femenina de hockey sobre césped 5 lograron ayer sus objetivos de máxima al conseguir las medallas dorada y de bronce, respectivamente. Con la gran expectativa que generaron durante toda la semana de competencia en el Parque Olímpico de Villa Soldati, ambos planteles festejaron arriba del podio y cerraron otro gran Juego Olímpico para el hockey sobre césped.

Las Leoncitas consiguieron la sexta medalla dorada de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 para la delegación argentina al superar a India por 3 a 1. Pese a empezar perdiendo de entrada con tanto de Mumtaz Khan a los 50 segundos, las dirigidas por Carlos "Chapa" Retegui pudieron revertir la historia gracias a los goles de Brisa Bruggesser, Gianella Palet y Sofía Ramallo. De esta forma, Las Leoncitas ganaron la dorada por primera vez en los Juegos de la Juventud, ya que fueron plata en Singapur 2010 (hockey tradicional) y bronce en Nanjing 2014 (ya en el 5vs5). Es más, el hockey femenino, pese a todos los logros que acumularon, nunca tuvo a Las Leonas en lo más alto del podio olímpico. Al igual que ocurrió en el resto de los deportes, terminar con una medalla para estos chicos significó el cierre de un proceso de casi tres años, con preparaciones largas, lejos de sus familias, principalmente los nacidos en el Interior del país.

Los Leoncitos, por su parte, se quedaron con el bronce al vencer con claridad 4-0 a Zambia, en el Parque Olímpico de Villa Soldati. También dirigidos por Retegui, y ante un estadio repleto, el conjunto albiceleste pudo reponerse de la derrota ante India en semifinales gracias a los goles del capitán Facundo Zárate -2-, Ignacio Ibarra y Facundo Sarto, uno de los mejores jugadores del torneo. Se trató de la primera medalla olímpica de la juventud -es actual campeón en mayores- para el hockey masculino, ya que no participó de las anteriores dos ediciones de estos Juegos.



PLATA EN TIRO Y LUCHA

Mientras tanto, con apenas 15 años, la bonaerense Agustina Giannasio, en pareja con el tailandés Ahitthiwat Soithong, se quedó con la medalla plateada en tiro con arco al caer en la final por 5-1, en el Parque Sarmiento. Giannasio -primera representante argentina en Juegos Olímpicos en tiro con arco- y Soithong no pudieron frente a la pareja integrada por la francesa Kyla Touraine y el español José Manuel Solera. Más temprano, para llegar a la final, habían vencido 5-4 a la pareja de la egipcia Nada Amr Said Mohammed Azzam y el alemán Matthias Potrafke, y por los cuartos al equipo de la turca Selin Satir y el indio Akash Akash por 6-0. En semifinales, superaron con contundencia a la neozelandesa Rebecca Jones y a Chihchun Tang, representante de China Taipei, por 6-0. En esta modalidad de equipos mixtos internacionales, que se implementa en estos Juegos de la Juventud, Argentina sumó tres medallas plateadas y dos de bronce hasta el momento, ya que además del tiro con arco, se subió al podio en gimnasia, breaking dance y tiro deportivo. Giannasio, ahora, apunta a empezar a involucrarse en competencias de mayores, sabiendo que la mayoría de rivales la duplican en edad, ya que se trata de un deporte que suele conocerse de "grande".

Por último, el chubutense David Almendra se colgó la medalla plateada en la categoría libre hasta 55 kilogramos de lucha, al perder la final frente al estadounidense Roberto Howard. En el Pabellón Asia del Parque Olímpico de Villa Soldati, Almendra no pudo con el potente norteamericano, que lo superó por 17-6 por superioridad técnica. Más temprano, el argentino había obtenido dos victorias en el Grupo A de la competencia, frente al guameño Gavin Whitt y al argelino Oussama Laribi. Así logró emular a Linda Machuca, que el sábado logró la misma presea en la categoría de 73 kilogramos, para cerrar una gran cosecha para la lucha.