Liga: habrá desempate entre Peñarol y Ben Hur

Otro apasionante y parejo final de Liga Rafaelina de Fútbol. Sucedió el año pasado y vuelve a repetirse en esta actual temporada que ya se va. Ayer, en cumplimiento de la 13ª y última fecha del torneo Clausura de Primera A se vivió una jornada estupenda. Con la atención repartida en tres escenarios y un final que aún quedó abierto.El líder, Peñarol no pudo pasar del cero con 9 de Julio en el estadio Germán Soltermam y el que lo aprovechó fue Ben Hur, que con gol de Palomeque le ganó 1-0 a Atlético de Rafaela y así igualó al conjunto de Villa Rosas en lo más alto de la tabla de posiciones. Florida de Clucellas, que le ganaba a Sportivo Norte, terminó perdiendo con el “Negro” en Barranquitas (que cerró una gran campaña) y se despidió de todo sueño.Una multitud acompañó al equipo de Hugo Togni a cancha “Juliense” para vivir una tarde de festejos pero no pudo ser.El que sí hizo lo que debía hacer fue Ben Hur, que ganó en el Autódromo ante la “Crema” (sumó la segunda derrota seguida, tres sin ganar) y se terminó quedando con una chance más de coronarse campeón. Y si bien el “Lobo” terminó festejando el triunfo, le costó, jugó todo el partido con uno de más, por la expulsión de Fratini a los 4 minutos del PT, e incluso tuvo dos penales a favor. Ambos los falló. A los 6 minutos José Escalada lo tiró afuera y en 37 del complemento, cuando ya ganaba, Lardito le contuvo el penal a Alberto.El Sportivo de ‘Pachi’ Isaurralde cerró un gran torneo con su triunfo por 3-1 ante la ‘Flora’, rival que llegaba con alguna posibilidad matemática de meterse en ese desempate si Peñarol perdía y no ganaba Ben Hur. Oscar Maldonado, el goleador del torneo, en dos oportunidades y Rodrigo Olivera en otra anotaron para la victoria del ‘Negro’.En otro de los cotejos del domingo, el Deportivo Libertad y el Deportivo Tacural igualaron 1 a 1.Brown de San Vicente 0 – Argentino Quilmes 1, Argentino de Humberto 0 – Unión de Sunchales 1, Deportivo Ramona 0 – Ferrocarril del Estado 1.Vale recordar que en la fecha pasada ya se había decretado el descenso a la Primera B de Argentino de Humberto y que el Deportivo Ramona jugará la promoción ante el perdedor de la final por el ascenso a la Primera A.Estadio: Germán Soltermam.Arbitro: Franco Ceballos.Asistentes: S. Romero y E. Colman.Reserva: 1-0no hubo.Expulsado: ST 15m Kevin Acuña (9).Cancha: Predio Tito Bartomioli.Arbitro: Roberto Franco.Asistentes: C. Paredes y J. Schwant.Reserva: 4-1ST 1m Pablo Palomeque (BH).Expulsado: PT 4m Gabriel Fratini (AR).Cancha: Sportivo Norte.Arbitro: Sebastián Garetto.Asistentes: M. Mansilla y C. Cazzaniga.Reserva: 2-4PT 20m de penal Lucas Lorenzatti (F), ST 3m y 43m de penal Oscar Maldonado (SN), 12m Rodrigo Olivera (SN).Estadio: Plácido Tita.Arbitro: Silvio Ruíz.Asistentes: M. Retamoso y D. Córdoba.Reserva: 4-0PT 33m Norberto Ibáñez (DT), ST 17m Cristian Sánchez (L).Incidencias: Expulsados: PT 40m Emanuel Celiz (DT), ST 45m Fabricio Mandile (L).