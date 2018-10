Djokovic se acerca al trono

Su objetivo está más cerca: Novak Djokovic está a punto de alcanzar el puesto de N.1 mundial, después de su triunfo en el Masters 1000 de Shanghai logrado este domingo contra el croata Borna Coric 6-3, 6-4. El N.3 de la clasificación ATP, que avanzará el lunes al 2º puesto y se acerca al N.1 español Rafa Nadal, fue el mejor del torneo chino al igual que lo fue en Wimbledon y el US Open esta temporada, después de un largo periodo lastrado por las lesiones, y de una operación en el codo en febrero.

Nadal, con problemas de rodilla desde el US Open, no realizó la gira por Asia y su final de temporada suscita incertidumbre. "No podía esperar un escenario mejor. Ahora estoy muy cerca de Nadal en la clasificación, y estoy en buena posición para el último tramo del año", se congratuló.

En caso de finalizar el año como Nº 1 del mundo, Nole lograría ese éxito por quinta ocasión en su carrera, algo que sólo Jimmy Connors y Roger Federer alcanzaron, y que sólo Pete Sampras superó con seis años finalizados en lo más alto. Después de un verano boreal fantástico, en el que sólo perdió un partido y conquistó Wimbledon y el US Open, el regreso del serbio al primer plano es un hecho.

En Shanghai, donde ganó por cuarta ocasión, Djoko se mostró en plenitud física y lleno de confianza en una superficie dura en la que no perdió un solo set ni un juego al servicio. "Siempre jugué muy bien en China, allí gané mi primer Masters de fin de año (en Shanghai en 2008)", afirmó después del partido. Coric, de 21 años y 19º del mundo, quien no obstante tuvo que pedir la atención médica en varias ocasiones a lo largo del partido, y que jugó con un vendaje en el muslo derecho, afirmó que perdió contra "uno de los mejores de la historia del tenis". "El objetivo último es alcanzar el puesto de N.1 del mundo antes de fin de año", había confesado Djokovic antes de la final. Con el cuarto título esta temporada, la cuestión radica en saber en que momento se alzará a la cúspide del tenis mundial. Djokovic no tiene ningún punto que defender hasta el final de temporada, y no está descartada su presencia en una semana en Basilea o en Viena. Y después le restarán aún París-Bercy y el Masters de Londres. El Masters 1000 de la ciudad china se disputó del 7 al 14 de octubre sobre superficie dura y entregó más de siete millones de dólares en premios.