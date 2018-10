El Presidente está muy condicionado por Carrió

BUENOS AIRES, 15 (NA).- El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, sostuvo hoy que ve "a un presidente muy condicionado" por la diputada Elisa Carrió y que "eso no ayuda mucho". El mandatario provincial consideró que la líder de la Coalición Cívica "subestima el nivel de desesperación de la gente para con la política y por eso tira de la cuerda" al pedir el juicio político contra el ministro de Justicia, Germán Garavano.Urtubey remarcó que la referente oficialista "dijo siempre lo que pensaba", por lo que la acusación contra el funcionario nacional "no puede sorprender a nadie del Gobierno ni de afuera del Gobierno". "No sé si la palabra es miedo, pero parece desde afuera, como espectador, que uno ve a un presidente muy condicionado por Elisa Carrió y eso no ayuda mucho", analizó.El dirigente remarcó también que "todos deberíamos estar sin fueros", incluso la ex presidenta y actual senadora nacional, Cristina Kirchner. Por otra parte, Urtubey sostuvo que "la Argentina necesita salir de la grieta como construcción de poder" y pidió "pensar es en qué estamos haciendo para bajar la pobreza", aunque aún no confirmó si se va a postular para presidente."Vamos a competir porque yo voy a colaborar para que mi espacio se presente en las elecciones. Si voy a ser candidato o no, se verá en los próximos meses", aclaró el mandatario provincial.El dirigente opositor cuestionó la administración del presidente Mauricio Macri, aunque opinó que hay que "apostar a ser mejores y no a que le vaya mal al que está gobernando". "Al oficialismo le está yendo muy mal, tiene todavía el 25% restante de gestión, puede enderezar un poco la situación, pero lo que había generado en un sector de la población durante la campaña, está claro que no se cumplió", criticó.