Alan Ruggiero logró su primer triunfo y estuvo complicado Nicolás González

Alan Ruggiero, con Torino, festejó ayer su primera victoria en la competencia que el Turismo Carretera disputó en el autódromo "Provincia de La Pampa", en la ciudad de Toay, en el marco de la duodécima fecha del calendario, la segunda de la "Copa de Oro".Jonatan Castellano (Dodge) y Agustín Canapino (Chevrolet), quien con este resultado pasó a liderar el campeonato, lo acompañaron en el podio.Ruggiero, que se adjudicó la serie más veloz durante la mañana, largó desde la pole y lideró de semáforo a bandera, siempre escoltado por Castellano.Sin embargo, se dieron algunas variantes en el tercer lugar, que en algunos momentos fue ocupado por Emiliano Spataro (Torino) y Gastón Mazzacane (Chevrolet), hasta que sobre el final quedó en poder de Canapino, favorecido por los inconvenientes de quienes lo precedían.Matías Rossi (Ford), quien luego de haber señalado la pole en la clasificación, se había afianzado en el liderazgo, no pudo reiterar esa performance el domingo, toda vez que fue cuarto en su serie y terminó undécimo en la final. De esa manera, resignó el liderazgo en la "Copa de Oro" a manos de Canapino.La carrera no ofreció demasiados atractivos en el escenario más veloz que visita la categoría, toda vez que Ruggieri y Castellano impusieron su ritmo, aunque nunca tuvo una opción clara de sobrepaso el "Pinchito" de Lobería.Nicolás González, que venía de cumplir una excepcional labor y de lograr su mejor resultado en la prueba anterior, disputada en el autódromo "La Pedrera", luego de mejorar considerablemente en la clasificación del sábado, ayer no tuvo la chance de sumar, para mantenerse entre los tres de último minuto.Un "bielazo" en la serie, cuando estaba luchando por el quinto lugar con Julián Santero (Dodge), lo obligó a desertar y a cambiar la planta impulsora de su Torino para la final.Pero los problemas se reiteraron en esa instancia, al romperse "la manito de aluminio del portamaza", según pudo averiguar LA OPINION.Nicolás perdió ocho vueltas y todas sus chances de poder sumar cuando volvió a pista con el Torino del A&P Competición.Si bien no pudo conservar su lugar en el certamen, quedó a solamente 7 puntos del 14º puesto y a 5 del 15º, por lo que sus chances de pelear entre los tres de último minuto siguen intactas.Juzgamos oportuno recordar, en ese sentido, que las dos próximas competencias serán definitorias.El calendario seguirá en el autódromo "Hermanos Emiliozzi" de Olavarría y la penúltima se llevará a cabo en el flamante trazado sanjuanino "El Villicum", inaugurado este fin de semana con la visita del Mundial de Superbike.